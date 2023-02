“Mamá, yo no saqué el celular”: el relato de menor en estado crítico tras ser asaltado en Bogotá

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la ciudad de Bogotá, que dejó como saldo un menor de 14 años que se debate entre la vida y la muerte en un Hospital.

Según relato de su mamá, el robo ocurrió en el barrio Antonio José de Sucre, localidad de Usme, cuando el menor salía de su Institución Educativa para encontrarse con ella.

Fue en ese momento, en que dos delincuentes lo abordaron e intimidaron, para jalarlo de la ropa. Sin embargo, la víctima alcanzó a contarle a su madre, antes de entrar a cirugía, que lo hirieron con arma blanca sin medir palabra alguna, antes de robarle su celular que no era nada costoso.

“Él estaba consciente cuando me dijo: ‘mamá, yo no saqué el celular, yo no lo mostré y los tipos no me dijeron nada, sino que me apuñalaron y después fue que esculcaron (...) Era un celular de esos que uno le da porque la situación no está para comprar un celular. Ya usado, era el que yo tenía anterior al que tengo, yo creo que por ahí vale 200.000 pesos”, narró a Noticias Caracol, Sonia Peñalosa.

Ahora, el niño se encuentra internado en una Unidad de Cuidados Intensivos, donde está estable, pero “todavía sigue perdiendo sangre porque fue herido en el corazón, le perforaron el corazón, le dañaron una arteria, la vena cava, tiene perforado un pulmón. Si no es porque reaccionan pronto los médicos no estaríamos con él acá”.

Sonia Peñalosa, le pide a las autoridades actúen diligentemente e investiguen para dar con el paradero de los señalados responsables.

“Por favor, que los investigadores se muevan es que es imposible que un niño ya no pueda ni salir a la esquina. Yo si le pido, con el corazón de madre, que se pongan en mi lugar y reaccionen que esto no puede seguir pasándole a todo el mundo porque simplemente eso queda como un número más”.

Y es que su llamado se da de manera contundente, pues el papá del menor, falleció también en medio de un asalto y, hasta el momento, no se ha dado con quienes cometieron el homicidio.