De 746 cuerpos, solo 14 fueron identificados: el balance de los primeros 5 años de la Unidad de Búsqueda

La directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón, estará al frente de la entidad hasta el próximo 19 de febrero de 2023.

Será la secretaria general de la UBPD, Claudia Victoria Niño Izquierdo, quien quedé a cargo temporalmente, mientras el 4 de marzo se conoce el nuevo nombramiento.

Es el Comité de Escogencia del Ministerio de Justicia, quien escoja el o la nueva directora que estará a cargo de una entidad que nació producto del acuerdo de paz con las Farc, y cuyo objeto es dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones encaminadas a la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas.

Tras cumplir cinco años de jefatura, Monzón brindó un balance de lo que fue su gestión; las dificultades a nivel institucional para coordinar las búsquedas y los nuevos retos que vienen para los próximos años.

Pocos desaparecidos han sido identificados

Tras 50 años de conflicto con una de las guerrillas más antiguas del país, desde el 2018, hasta la fecha, la UBDP ha recepcionado más de 2.000 solicitudes de búsqueda, de los cerca de 10.000 desaparecidos (subregistro) que se han documentado hasta el momento.

“La pregunta qué hay que hacer es ¿cuál es el resultado de la Unidad? Sí, es la entrega de los desaparecidos a sus familiares, pero esa entrega debe estar acompañada, dentro de este sistema integral, de verdad. Responder a: ¿dónde? ¿Por qué? Y ¿qué pasó?”, señaló Monzón.

A lo largo de estos cinco años, la entidad ha recuperado 746 cuerpos en distintas partes del país y distintos escenarios, cómo cementerios rurales o fosas a campo abierto.

Sin embargo, de este total, solo hay 14 identificados, y 11 cadáveres han sido entregados a sus familiares.

“¿Por qué no hemos entregado los otros? Porque no es cuando la Unidad quiera, sino cuando se pueda acordar con las familias. Porque es un proceso reparador”, indicó su directora.

Frente a este escaso resultado, su directora explica que el trabajo de la Unidad es interdependiente de otras instituciones como Medicina Legal, quien identifica los restos óseos, y actualmente, señala Monzón, “no hay equipo. No hay antropólogos. No hay rayos x. El nuevo gobierno sabe de esto. Y me preocupa. Pero no depende de la Unidad”.

Mientras que por parte de la Registraduría Nacional, encargada de la expedición del Registro de defunción, “ha puesto dificultades en expedirlo porque no tiene en su base de datos a la Unidad y ha tenido que reajustar sus procedimientos para poder reconocer cuál es la entidad nueva que le hace el requerimiento, pues generalmente lo hace Fiscalía”.

Y es que precisamente esta última entidad no se queda atrás. Según Marina, hubo discrepancias frente al marco jurídico respecto a las exhumaciones, donde argumentaban que la Unidad no podía hacerlo, pero “es nuestro mandato”.

“A pesar de las dificultades (...) la persona que está al frente ahora del GRUBE de la Fiscalía tiene mayor disposición. Si la Fiscalía viera en la UBPD una oportunidad de fortalecimiento, las víctimas serían las beneficiadas”, sentenció Monzón.

Por ello, la UBPD pudo apoyar la entrega de 167 cuerpos, que la Fiscalía “no los tenía priorizados, no tenía recursos o no tenía el contacto de familiares”.

Finalmente, enfatizó en exigir el cumplimiento del artículo 5 de la Ley 589, el cual determina que “el Gobierno Nacional fortalecerá el Instituto de Medicina Legal, en su infraestructura física, humana y tecnológica y su cobertura territorial, teniendo en cuenta su rol como soporte científico de la UBPD”.

¿Han ayudado los excombatientes en la búsqueda de los desaparecidos?

La directora de la Unidad de Búsqueda, señaló que la articulación con los reincorporados del proceso de paz, ha dado varios resultados a través de distintas líneas de acción.

En primer lugar, está la Comisión de Búsqueda de las FARC, hoy Organización Reencuentros, que está presente en los territorios trabajando en conjunto con la UBPD para recolectar información. “Nos han entregado más de 600 formatos con información de distinta naturaleza sobre personas desaparecidas”.

Por otra parte, ellos cuentan con grupos para entregar información respecto al contexto de la dinámica de cada territorio y por ende, conocer como trazar la ruta de búsqueda.

Y por último está la JEP, donde los comparecientes de los macrocasos como el 01: ‘Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad’; o 07, ‘Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes’, van a la Unidad de Búsqueda y entregan información.

¿Qué retos tendrá el o la nueva directora?

Luz Marina Monzón destacó que están trabajando para que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluya la búsqueda como una prioridad de la agenda del presidente, Gustavo Petro.

Esto lo deberá continuar quien ingrese a la dirección, para así lograr fortalecer al Instituto de Medicina Legal para que identifique en su totalidad los cuerpos entregados, y que el PND, “articule toda la respuesta del estado al rededor de estas metas y ese presupuesto que se dispondrá para las metas del gobierno”.

Dato: Entre 1998 y 2005, hubo un pico de aumento de desaparecidos forzosamente en razón del conflicto armado.

