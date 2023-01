Chats de Valentina Trespalacios daban claves de lo que pasaba en su relación con Poulos

Una imagen de una conversación entre la DJ Valentina Trespalacios y una amiga hacen parte de las pruebas que acumulan las autoridades dentro de la investigación por el crimen de la joven, pues lo que hablan da luces de lo que sucedía en la relación con John Poulos.

Se trata de una chat de Whatsapp en el que Valentina le dice a su amiga cómo era la relación con el norteamericano. En la imagen, revelada por El Tiempo, dice:

Amiga: Por eso está tragado.

VT: Ah bueno, esa es la idea.

-Este que se quiere casar jajaja.

-Estaba un poco aburrido porque yo no le doy besos ni nada y me dijo como que ya sé que yo no te atraigo, no tienes que fingir.

Esta conversación reforzaría la teoría del fiscal, quien aseguró en la audiencia de imputación de cargos que el feminicidio se dio “como resultado de un proceso celotípico basado en una obsesión permanente respecto de la relación con ella”.

El pasado viernes, en la audiencia de imputación de cargos, el acusado John Poulos no aceptó los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento y alteración de medios probatorios por el caso de Valentina Trespalacios.

La siguiente audiencia será la de solicitud de medida de aseguramiento, que quedó programada para el martes 31 de enero a las 9 de la mañana.

El fiscal Daniel Gómez aseguró, en la audiencia de imputación de cargos, que el norteamericano Poulos pagará una pena de 500 a 600 meses de prisión. Es decir, hasta 50 años de cárcel.