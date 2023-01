“Hay 3 intentos de suicidio”: presidente Petro por la no liberación de jóvenes para ser voceros de paz

La política de ‘Paz Total’, una de las banderas principales del presidente Gustavo Petro, ha tenido tropiezos ante la negativa de algunos jueces para otorgar libertad a jóvenes capturados durante protestas sociales.

Precisamente este viernes, la jueza cuarta penal municipal de control de garantías de Neiva, no otorgó la liberación a Edwin Herrera Pimentel, Cristian Andrés Reyes Cuellar, Kevin David García Mosquera y Andrés Felipe Yara Varga, nombrados voceros de paz.

Según argumentó la togada, la resolución que nombra a los cuatro procesados como “voceros de paz”, no cuenta con “un marco jurídico que defina la suspensión de las medidas de aseguramiento y órdenes de captura”. Por esta razón, la togada argumenta que los jueces no tienen claridad frente a este proceder, por lo que no pueden sustituir las funciones asignadas al ente legislador.

Fue tras esta noticia, que horas después, el jefe de estado se pronunció en su cuenta de Twitter y aseguró que “ya hay tres intentos de suicidio de los jóvenes a quienes les han negado la libertad”.

Pero esto no fue todo, el primer mandatario aseguró que los jueces toman estas decisiones “por presión de autoridades administrativas”, por lo que anunció que irá con un mensaje de urgencia al Congreso “para proteger los jueces que ayudan a lograr la paz social”.