No saldrán en desfiles: Protestas de hacedores del Carnaval de Barranquilla por entrega de recursos

Una protesta pacífica organizaron docenas de hacedores del Carnaval de Barranquilla, este jueves frente a la sede de la Secretaría de Cultura del distrito. Estos tomaron la determinación de que no van a desfilar en la Guacherna Estercita Forero ni en la Batalla de Flores de la vía 40 el sábado 18 de febrero por falta de recursos para los grupos folclóricos.

Por lo tanto, un total de 600 hacedores del Carnaval no saldrán en los principales desfiles. También varias comparsas y disfraces colectivos e individuales tomaron la misma determinación.

Muchos de ellos se quejaron por no estar seleccionados en el Portafolio de Estímulos económicos de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Barranquilla para este año.

También puede leer: “Perdón que este bando te sal-pique”: reina del Carnaval y su Bando a Piqué y Shakira

Recientemente la secretaria de Cultura Distrital, María Teresa Fernández dijo a Coopercom: “Hay una inversión distrital de $3.300 millones, destinados $2.200 millones para 38 proyectos de operadores de la fiesta y $1.100 millones para 584 iniciativas de hacedores del Carnaval o expresiones folclóricas”.

Y añadió que “solo son 300 millones del Ministerio de Cultura y en esta es una convocatoria pública donde pueden participar hacedores y operadores del Carnaval. Este año se hicieron mesas de trabajo con la cumbias y las danzas tradicionales, danzas especiales y de relación, para hacer unos ajustes en la metodología de la evaluación para poder sostener el legado de ellas”.

Los hacedores se quejan porque los recursos fueron muy bajos este año. Algunos sólo recibieron 150.000 y 300.000 pesos para desfilar y en los años anteriores recibían aproximadamente más de un millón de pesos.

Uno de los afectados, Juan Ruíz, presidente de FundiCarnaval, dijo que “los recursos otorgados por el Ministerio de Cultura deben ser equitativos y no dárselos a los mismos operadores de siempre. Hay una cláusula del Concejo de Barranquilla a la cual le otorga el 80 % de los recursos que da el Ministerio de Cultura y se canalizan a los mismos 10 operadores de siempre y a nosotros nos dan pocos recursos”.

Por ello, debido a la falta de apoyo 600 hacedores, determinaron no salir en los desfiles. “Por eso hemos tomado la determinación de no salir en la Guacherna Estercita Forero y en la Batalla de Flores de la vía 40. No es posible que tres reyes Momos como Carlos Cervantes (El Mohicano Dorado), Jairo Cassiani (Pipa) y Alcides Romero (Fachadas del Carnaval), no se les apoye”, concluyeron.