“Perdón que este bando te sal-pique”: reina del Carnaval y su Bando a Piqué y Shakira

La reina del Carnaval de Barranquilla Natalia De Castro dedica parte de los decretos de su Bando a Shakira. Esta es una tradición con la inició la fiesta este 21 de enero. La reina lee una serie de versos dedicados a los temas de actulidad y Shakira no podía estar por fuera de estos pregones.

Por lo tanto, la reina le dedicó a Shakira y su polémica sesión con Bizarrap el artículo cuarto de los cinco que leyó la soberana, la noche del sábado en la Plaza de la Paz ante 10 mil espectadores:

Artículo cuarto. “Sé que nos hubiera dado tremenda tusa, dónde yo en este escrito, no incluyera a la barranquillera que es nuestra musa a nuestra Shaki le digo que venga, que aquí no hay monotonía que se sostenga, porque con el picó sonando en cada esquina, y en la Vía 40 celebrando 120 años de la única batalla que vale la pena, este Carnaval pinta tan bueno y tan bacano, que se nos olvida que hay un catalán cuyas promesas fueron en vano. Porque eso sí, que nadie me toque a la reina, y perdón que este bando te sal-pique, barranquilla entera hoy canta pa que te mortifiques. Páralo ahí páralo ahí, claramente, aquí a malos amores no le damos mente. Las solteras, escúchenme bien: si se cuadran con un man, sea costeño, paisa, cachaco o gringo, pilas que tenga certificado de Rolex y que no se la deje montar como al pobre Twingo, porque en mi Carnaval, y lo decreto desde ya: las mujeres no vamos a llorar, lo que no sirve que no estorbe, que aquí estamos es pa’ facturar”.

El artículo generó miles de reacciones entre los asistentes así como en redes sociales.

Además, Natalia de Castro bailó la coreografía del tema ‘Monotonía’ que la propia Shakira compartió hace unos meses en sus redes sociales. Lo cierto es que la reina Natalia se llevó los elogios del público porque con su Bando dio un gran comienzo a las fiestas más importantes de Barranquilla.

El texto del Bando real 2023 es el siguiente:

Yo, Natalia De Castro González, Reina del Carnaval de Barranquilla 2023, orgullosamente nacida en una familia salsera, como en cualquier esquina currambera, por el poder que me confiere mi dios Momo bailador, que se pasea por los barrios que llevo en mi vestido de hoy.Decreto, ordeno y mando.

Artículo primero. Después de semejante virus que andaba dando, y ahora que finalmente, tres largos años más tarde, volvemos a tener Bando, alguien me dijo por ahí: “Reina, con ese dólar disparado, el Carnaval lo veo enredao’”.

Y le contesté: “ay no!!, llevamos tiempo sin hacer Bando como es, esta fiesta la gente la tiene que gozar de una vez, así que, hasta el Miércoles de Ceniza, ordeno cancelar el estrés; esta noche bailemos, que lo demás lo arreglamos después”Así que cachaco que venga; dícese cachaco todo lo que es de Córdoba para abajo, tiene que estar listo pa’ tremendo relajo. Que me cayó maicena en el ojo, ay estamos en Quillita. Que no encuentro taxi, nos vamos a patica. Que no tengo boleta, llegamos a la 50. Porque barranquillero que se respete, ya la tiene clara: si hay guaro, si hay fría, si hay shorty, si hay baile, si hay fiesta, todo el mundo está happy.

Artículo segundo. Alisten la mochila y vengan todos a bailar, porque este Carnaval ni crean que me lo van a aplazar. Y al que vean con la tocecita, me lo dejan quieto y solo, y si no le cantan la de Messi, anda pa allá bobo. Ajo, los veo muy argentinos. Por cierto, tremenda apretada la que nos tocó pasar, que sí, después que no, oye hasta Cuadrado se nos emocionó. Menos mal uno como juniorista ya está acostumbrado, antes del último minuto, nada está cantado.Así que los del River pueden ir buscando de una vez, porque por un buen tiempo Quinterito se queda con la diez. Y que lo sepa todo el que lo tenga que saber, el diez va por la diez, esta vez: a ser campeones como es. Al tiburón yo lo sigo donde juegue, yo lo quiero de verdad (y dale gol dale gol, dale dale dale Junior) -prefiero esta-.

Artículo tercero. Y este mandato va pa’ que nos hagamos escuchar desde Barranquilla hasta el cielo: Javier Solano Ruiz. Más que un bombero, serás siempre un héroe verdadero. ¡ordeno que estalle el más fuerte aplauso de Barranquilla, para que nos oiga nuestro eterno guerrero! Y hablando de estrellas que brillan como es, quiero esta noche más aplausos por los miles de bailarines que se la sudan por amor a este arte, que tan grande es.Ordeno aplausos para cada uno de los barranquilleros que bailamos antes de caminar, para las niñas y niños que sueñan con que lejos los lleve su talento para danzar, hoy soy fiel testimonio de que la vida te puede premiar, cuando simplemente te enfocas en trabajar por aquello que tanto anhelas alcanzar.Así que gracias a la vida y a Dios por esta noche que jamás voy a olvidar, y al que me esté escuchando en este momento… mi orden es que nunca nunca se cansen de soñar. Y bueno, ¡ya, aquí termina el bando! muchas gracias Barranquilla… A ver, ¿ustedes de verdad creían que me podía ir así, sin decir el artículo que todos quieren oir?

Artículo cuarto. Sé que nos hubiera dado tremenda tusa, dónde yo en este escrito, no incluyera a la barranquillera que es nuestra musa a nuestra Shaki le digo que venga, que aquí no hay monotonía que se sostenga, porque con el picó sonando en cada esquina, y en la Vía 40 celebrando 120 años de la única batalla que vale la pena, este Carnaval pinta tan bueno y tan bacano, que se nos olvida que hay un catalán cuyas promesas fueron en vano. Porque eso sí, que nadie me toque a la reina, y perdón que este bando te sal-pique, barranquilla entera hoy canta pa que te mortifiques. Páralo ahí páralo ahí, claramente, aquí a malos amores no le damos mente. Las solteras, escúchenme bien: si se cuadran con un man, sea costeño, paisa, cachaco o gringo, pilas que tenga certificado de Rolex y que no se la deje montar como al pobre Twingo, porque en mi Carnaval, y lo decreto desde ya: las mujeres no vamos a llorar, lo que no sirve que no estorbe, que aquí estamos es pa’ facturar.

Artículo quinto. Después de la pandemia, el 2023 se celebra como es. Con mi Rey Momo Sebastián Guzmán, que tiene un corazón tan grande como el mar. Con mis reyes del Carnaval de los niños, Tahiana y Diego, que la sacan del estadio con su encanto barranquillero. Con mis reinas populares que se la están gozando y que como buenas quilleras la dan toda bailando. Con mis hermosos hacedores, que vuelven a vibrar con esta fiesta que apenas prende motores. ¡Quiero que lo sepan hoy y todos los días, es gracias a ustedes que esto sigue con vida! ¡Hace 20 años la Unesco nos declaró patrimonio mundial, y este Carnaval sigue vibrando a todo timbal!

Y ahora sí, a lo que vinimos…Barranquilleros y carnavaleros, sean todos bienvenidos al Carnaval 2023: vengan y vívanlo como es, en la calle, sonriendo, gozando y celebrando como es¡Baila barranquilla, bailalo como es! Otra vez, pero esta vez conmigo,¡Baila barranquilla, bailalo como es!”.