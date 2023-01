Por el uso de plaguicidas, 232 niños en Sumapaz presentan problemas de aprendizaje: ¿Cómo pasó?

Los agrotóxicos o comúnmente llamados plaguicidas, usados para proteger los cultivos contra insectos, malas hierbas, hongos y otras plagas, sería la causa del bajo rendimiento de 232 niños entre los 7 y 10 años, en las localidades de Usme y Sumapaz.

Así lo concluyó un estudio de la Universidad del Rosario, que evaluó el estado de salud de estos menores, por medio de una prueba de orina y en el marco de la alianza por la salud de la ruralidad.

La investigación señaló que todos los niños presentaban diagnóstico de déficit de atención y falta de memoria.

“Nosotros medimos los agrotóxicos o comúnmente llamados plaguicidas en la orina de los menores. Lo más triste de esta investigación es que de los 232 niñas y niños entre 7 y 10 años que fueron mapeados para el estudio, el 100 por ciento tienen este veneno”, aseguró John Benavides, profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario y líder de la investigación.

Los agrotóxicos ingresan al cuerpo por vía oral, respiratoria, pero principalmente por el contacto con la piel, y según Benavides, en los menores tiene mayor efecto negativo para el óptimo desarrollo de su cerebro.

Te puede interesar: En redes, usuarios rechazan fiesta electrónica realizada al parecer en el Nevado del Ruiz

El estudio informó que este fenómeno no es culpa de los campesinos que labran la tierra para cultivar alimentos, pues no son conscientes de sus componentes, además, que al momento de comprarlos son tipificados como plaguicidas y no como elementos tóxicos.

“En la capital del país es probable que nosotros también tengamos algunos rastros de estos agrotóxicos, solo que en menor medida porque están en los alimentos”, afirmó el investigador.

De esta manera, el docente académico, recomendó que para combatir esta problemática, se necesita reemplazar este químico. “Esto por medio de la agroecología, no por medio de los insumos que se traen del extranjero para metérselos a la tierra”.