Denuncian modalidad de robo en centros comerciales con supuestos concursos

Diferentes personas se sintieron identificadas al conocer el caso de supuesta estafa denunciado por la usuaria de TikTok ‘Sofirecomienda’, en el que expresa que dentro de un centro comercial de Bogotá, se le acercó un joven ofreciéndole participar en un concurso, en el que luego ‘afortunadamente’ resultó ser la ganadora, posteriormente le dijeron que debía acercarse a unas oficinas dentro del centro comercial para legalizar su premio.

Al llegar a la oficina se dio cuenta que habían varias personas vestidas formalmente quienes estaban con otros ganadores haciendo el procedimiento para darles su premio. Lo que supuestamente se había hecho merecedora era un viaje fuera del país y las personas de la oficina, incluso se ofrecieron a ayudarle a tramitar la visa para que pudiera viajar, además de ofrecerle paquetes de viaje a otros destinos.

La mujer dice que lo primero que le pidieron en la oficina a la que llevaron fue su cédula, lo que les pareció extraño, razón por la cual dijeron que no la tenían con ellos entonces no la podían entregar. A lo que le dijeron a ella y su acompañante que esto era necesario parta el trámite, “es que sin la cédula yo no puedo mirar el perfil sociocultural”, se le escucha decir al asesor en el video.

“Lo que más nos llamó la atención y nos sorprendió es que ellos dijeran que tenían contacto directo con la embajada y los consul”, dice la usuaria de TikTok. La mujer agregó que revisando la red social encontró varios videos en los que hacían denuncias similares, en las que otras personas cuentan que trataron de de “enredarlos” en casos similares con la intención de robarles sus datos, hacerlos firmar documentos y hacer robos o compras a su nombre. La joven que hace la denuncia tiene diferentes videos en su perfil en TikTok, en donde cuenta casos de otras personas.