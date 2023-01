Ni los loros se salvan de la inseguridad: le robaron su mascota y pedían $70 mil por el rescate

Un insólito secuestro ocurrió en el barrio Las Mercedes, Barranquilla, desde hace algunos días. Su dueña, quien ocultó su nombre por su seguridad, le contó en entrevista a la Emisora Atlántico, que una mañana se despertó y encontró que su loro había desaparecido.

Monchi de 14 años, muy a las cinco de la mañana pronunciaba todos los días la frase “Oh mi amor, arroz caliente”, levantando a todos los integrantes de la familia en una vivienda ubicada al sur de la capital.

“Él se quedó en el patio y en la mañana cuando me levanto, ¡oh sorpresa! Imagínese el dolor que yo sentí de no verlo porque es como un reloj”, dijo su dueña.

Sin embargo, cuando la mujer se percató que ya no estaba, salió a la calle para ver si lo encontraba. En medio de su búsqueda una mujer se le acercó y le informó que sabía quién tenía a su mascota.

Lo que ella no esperaba era que la fueran a extorsionar y le pidieran una suma de dinero para devolvérselo. “Me dijo que por el rescate pedían 70 mil pesos. No le quise decir nada a mis hijos para evitar problemas, en esta zona hay muchos delincuentes”.

Ante su precaria condición económica, la víctima acudió a la colaboración de sus vecinos, logrando recolectar el monto y así recuperar a su querido, Monchi. “Cuando ese loro me vio volvió a grita ¡oh mi amor, arroz caliente!”, dijo emocionada a la Emisora Atlántico.