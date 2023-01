Testimonio que defiende a Víctor de Currea genera todo tipo de reacciones en redes

En redes fue publicado un testimonio de la alumna que defiende a quien fue su profesor Víctor de Currea y genera todo tipo de reacciones. La experiencia fue contada por una estudiante del exembajador identificada como Lisette Forero, quien en su cuenta de Twitter publicó que las acusaciones de comportamiento inapropiado de De Currea con sus alumnas no serían tan ciertas.

“Fui estudiante de Víctor de Currea-Lugo en la Javeriana y les cuento que las acusaciones que le hacen no pueden ser más alejadas de la realidad. Víctor es un excelente profesor”, dijo la joven, quien afirmó que gracias a De Currea pudo superar un cuadro de depresión e incluso aprobar el semestre que venía perdiendo a causa de su condición.

“Lo que inició cómo un llamado de atención, terminó en una conversación sobre lo que me pasaba. Fue la única persona de la facultad que se interesó en que yo recibiera ayuda psicológica y psiquiátrica de manera urgente...”, afirmó Forero.

La exalumna de De Currea incluso contó que su profesor la contactó con una IPS que la atendió en su clínica de salud mental. También hizo un llamado para atender la presunción de inocencia en estos casos.

“Nada de esto fue fácil pero, finalmente, logre aprobar el semestre. Hoy cuando veo todas estas acusaciones, que no respetan la presunción de inocencia, no dejo de pensar que es muy fácil acusar a diestra y siniestra sin tener en cuenta el daño que se puede hacer...”, indicó la joven.

Sin embargo, otras voces como la de la presentadora Mónica Rodríguez salieron a opinar sobre el caso con una contundente frase.

“Que a usted no la hayan robado no significa que no haya inseguridad. Que a usted no la haya acosado cierta persona no significa que esa persona no pueda ser un acosador. ¿Estamos?”, publicó en sus redes.

Víctor De Currea renunció a su cargo como embajador

Durante las últimas semanas se desató todo un debate en redes sociales sobre el nombramiento de el profesor Víctor De Currea Lugo. Según un comentario compartido por él mismo, el gobierno de Petro lo había designado como embajador de Emiratos Árabes Unidos con concurrencia en Qatar, Bahréin, Yemen y Kuwait. Una vez se conoció el nombramiento, en redes sociales aparecieron varios comentarios en los que se le tildaba de acosador, pues aparentemente mientras desempeñaba su rol de docente en la Universidad Javeriana y Nacional, habría incurrido en comportamientos inapropiados con las estudiantes.

¿Por qué acusan a Víctor de Currea Lugo?

Cabe destacar que, las acusaciones contra Lugo surgieron cuando hacía parte de los docentes de la Universidad Javeriana, en el año 2014.

Allí fue profesor por 3 años y en el 2018 tras su renuncia, él mismo se pronunció sobre el tema en la Revista Semana explicando que durante su trayectoria como profesor entabló relaciones sentimentales con algunas de sus estudiantes, pero que eso no lo hace pederasta, ni violador. “Es cierto que he tenido novias jóvenes, lo que ha sido conocido por sus entornos más cercanos. Pero eso no me hace ni pederasta, ni violador, ni abusador. Una de ellas, con la que conviví fue mi alumna. Y en el curso que le dicté fue evaluada por otro profesor con autorización explícita del decano y con conocimiento de todos los estudiantes del curso, en una relación de la que hasta el rector estaba informado ¿Dónde está el abuso?”, explicó en ese entonces.

Posteriormente, cuando Lugo fue profesor de la Nacional, nuevamente el tema salió a la luz, aparentemente por haberle escrito a una estudiante a través de LinkedIn para invitarla a tomar un café. Esto, lo llevó finalmente a alejarse de las aulas y hacer otro tipo de trabajos.

Por supuesto, una vez se conoce el nuevo nombramiento, las redes sociales se convierten en la plataforma ideal para sacudir el pasado. Y precisamente, Lugo se enfrentó a comentarios que trajeron al presente las anteriores acusaciones. Lo anterior, llevó a que nuevamente a través de un blog oficial expresará su opinión sobre los trinos y las acusaciones.

En su columna, Lugo escribió: “En todos los momentos posibles les he planteado a mis contradictoras que demos el debate político, sobre el acoso, sobre la violencia sexual, sobre lo que los hombres tenemos que decir, pero nunca, nunca, han abierto el mínimo espacio de debate democrático, sino que han desarrollado una política de “cancelación” en espacios políticos, en medios de comunicación y más recientemente ante la oferta de ser embajador”.

En cuanto a lo más reciente del caso, este jueves De Currea Lugo trató de defender su postura en una entrevista a Blu Radio, allí contó su versión de los hechos y agregó que no existen denuncias formales contra él, ni tampoco pruebas de los casos que salieron a la luz hoy. Finalmente, tras haber afirmado que esperaría la decisión del gobierno, anunció que dejará el cargo.