Nuevo embajador en Emiratos Árabes se defiende al ser ‘salpicado’ por casos de acoso

Durante los últimos días se conoció que el profesor Víctor De Currea Lugo oficialmente hará parte de los funcionarios del Gobierno de Petro. Según un trino compartido por él, agradecía por su nuevo rol profesional como embajador de Emiratos Árabes Unidos con concurrencia en Qatar, Bahréin, Yemen y Kuwait. Una vez se conoció el nombramiento, en redes sociales aparecieron varios comentarios en los que se le tildaba de acosador, lo anterior generó una polémica sobre el nombramiento.

¿Por qué cancelan a Víctor de Currea Lugo en redes sociales?

Según los comentarios en internet, las acusaciones contra Lugo surgieron cuando hacía parte de los docentes de la Universidad Javeriana, allí fue profesor por 3 años y en el 2018 tras su renuncia, él mismo se pronunció sobre el tema en la Revista Semana explicando que durante su trayectoria como profesor entabló relaciones sentimentales con algunas de sus estudiantes, pero que eso no lo hace pederasta, ni violador. “Es cierto que he tenido novias jóvenes, lo que ha sido conocido por sus entornos más cercanos. Pero eso no me hace ni pederasta, ni violador, ni abusador. Una de ellas, con la que conviví fue mi alumna. Y en el curso que le dicté fue evaluada por otro profesor con autorización explícita del decano y con conocimiento de todos los estudiantes del curso, en una relación de la que hasta el rector estaba informado ¿Dónde está el abuso?”.

Posteriormente, cuando Lugo fue profesor de la Nacional, nuevamente el tema salió a la luz. Para entonces según él, como consecuencia de un chat entre estudiantes que ni siquiera vieron clase con él. “Lo que sí es cierto es que la invité a través de Linkedin a un café (también están disponibles los pantallazos). La bajeza está en sugerir, igualando el abuso sexual desde un cargo de poder como profesor universitario con coquetear en una red social. Pero, de nuevo, el daño estaba hecho y confirmado. Inmediatamente envié un e-mail al director del departamento pidiendo que, junto con la Escuela de Género, se examinara mi comportamiento, pero no hallaron mérito porque no hubo siquiera una relación estudiante-profesor que justificara dicha investigación”.

Lugo nuevamente sale en su defensa:

Por supuesto, una vez se conocen nuevos nombramientos, las redes sociales se convierten en la plataforma ideal para sacudir el pasado. Y precisamente, Lugo nuevamente se enfrentó a comentarios que trajeron al presente las anteriores acusaciones. Lo anterior, llevó a que nuevamente a través de un blog oficial expresará su opinión sobre los trinos y las acusaciones.

En su columna, Lugo escribió: “En todos los momentos posibles les he planteado a mis contradictoras que demos el debate político, sobre el acoso, sobre la violencia sexual, sobre lo que los hombres tenemos que decir, pero nunca, nunca, han abierto el mínimo espacio de debate democrático, sino que han desarrollado una política de “cancelación” en espacios políticos, en medios de comunicación y más recientemente ante la oferta de ser embajador”.

Según él, a diferencia de los casos anteriores, con su designación como embajador reaparecieron los rumores, “esta vez, cargados de acusaciones aún más asombrosas. Por ejemplo, menciones de “procesos penales en mi contra”, adjudicándome los antecedentes que pesan sobre el excongresista Víctor Correa (casi homónimo mío). Por eso no pude haber abusado de mi la secretaria de la UTL porque nunca he tenido una UTL.”

“Vale aclarar que no pienso pedir perdón por ser varón heterosexual y me parece muy bajo definir a una persona sobre la edad de su pareja. Sí, me cuesta trabajo aceptar como feminismo real a esa legión que se cree con superioridad moral para decir quién tiene derecho a qué y van dañando gente por el mundo con total impunidad, cercenando su derecho a la libertad de expresión y su derecho al trabajo”, continuó.