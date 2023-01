“Declino a su invitación, sin que ello implique aceptación de culpabilidad”: Lugo sobre nombramiento como embajador tras denuncias de acoso

Durante las últimas semanas se desató todo un debate en redes sociales sobre el nombramiento de el profesor Víctor De Currea Lugo. Según un comentario compartido por él mismo, el gobierno de Petro lo había designado como embajador de Emiratos Árabes Unidos con concurrencia en Qatar, Bahréin, Yemen y Kuwait. Una vez se conoció el nombramiento, en redes sociales aparecieron varios comentarios en los que se le tildaba de acosador, pues aparentemente mientras desempeñaba su rol de docente en la Universidad Javeriana y Nacional, habría incurrido en comportamientos inapropiados con las estudiantes.

Puede leer: Fiscalía determinó que cantante Fredy Burbano no cometió un homicidio intencional

¿Por qué acusan a Víctor de Currea Lugo?

Cabe destacar que, las acusaciones contra Lugo surgieron cuando hacía parte de los docentes de la Universidad Javeriana, en el año 2014. Allí fue profesor por 3 años y en el 2018 tras su renuncia, él mismo se pronunció sobre el tema en la Revista Semana explicando que durante su trayectoria como profesor entabló relaciones sentimentales con algunas de sus estudiantes, pero que eso no lo hace pederasta, ni violador. “Es cierto que he tenido novias jóvenes, lo que ha sido conocido por sus entornos más cercanos. Pero eso no me hace ni pederasta, ni violador, ni abusador. Una de ellas, con la que conviví fue mi alumna. Y en el curso que le dicté fue evaluada por otro profesor con autorización explícita del decano y con conocimiento de todos los estudiantes del curso, en una relación de la que hasta el rector estaba informado ¿Dónde está el abuso?”, explicó en ese entonces.

Posteriormente, cuando Lugo fue profesor de la Nacional, nuevamente el tema salió a la luz, aparentemente por haberle escrito a una estudiante a través de LinkedIn para invitarla a tomar un café. Esto, lo llevó finalmente a alejarse de las aulas y hacer otro tipo de trabajos.

Por supuesto, una vez se conoce el nuevo nombramiento, las redes sociales se convierten en la plataforma ideal para sacudir el pasado. Y precisamente, Lugo se enfrentó a comentarios que trajeron al presente las anteriores acusaciones. Lo anterior, llevó a que nuevamente a través de un blog oficial expresará su opinión sobre los trinos y las acusaciones.

En su columna, Lugo escribió: “En todos los momentos posibles les he planteado a mis contradictoras que demos el debate político, sobre el acoso, sobre la violencia sexual, sobre lo que los hombres tenemos que decir, pero nunca, nunca, han abierto el mínimo espacio de debate democrático, sino que han desarrollado una política de “cancelación” en espacios políticos, en medios de comunicación y más recientemente ante la oferta de ser embajador”.

Lea también: Joven no se dejó intimidar y golpeó a delincuente que pretendía robarlo: su cómplice lo dejó solo

Víctor de Currea Lugo dejará el cargo de embajador

En cuanto a lo más reciente del caso, este jueves De Currea Lugo trató de defender su postura en una entrevista a Blu Radio, allí contó su versión de los hechos y agregó que no existen denuncias formales contra él, ni tampoco pruebas de los casos que salieron a la luz hoy. Finalmente, tras haber afirmado que esperaría la decisión del gobierno, anunció que dejará el cargo.