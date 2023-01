“Respete”: Hombre grafiteó vehículo que estaba parqueado frente al garaje de su casa

En redes sociales, se conoció una denuncia en medio de un acto de intolerancia en el barrio Cádiz, en Ibagué. En diálogo con Caracol Radio, Stefany Bohórquez, narró que dejó su vehículo en la calle mientras realizaba su jornada laboral.

Y aunque la mujer estacionó en un lugar que podría entorpecer el tráfico o en otros casos impedir el tránsito normal de los peatones que además tienen que sortear entre motos, bicicletas o vendedoras ambulantes, la afectada denuncia un acto de intolerancia que pudo evitarse.

“Como todos los días me acerque al punto donde normalmente estaciono el carro, pero al llegar me di cuenta de que ya había otro estacionado, así que me dirijo a la otra esquina, pero me doy cuenta de que todo está lleno por Carros, motos, etc, hasta que encontré un punto donde poder dejar mi vehículo sin entorpecer o afectar a alguien”, señaló.

Fue cuando salió en su hora de almuerzo cuando encontró su vehículo grafiteado en casi todos los vidrios. “A lo que salgo de mi horario para ir a almorzar me doy cuenta que con aerosol me le habían escrito palabras (mal parqueada, respete e imágenes en el parabrisas)”.

Pero no solo eso, indicó que le habían pinchado una llanta y le dañaron su cámara de reversa.

Al lugar, llegaron cerca de cinco policías, que acompañaron a la afectada a identificar y pedir al presunto responsable que respondiera por su accionar. “Yo de manera educada le pido que por favor me ayude con el carro que me lo limpie o lo llevemos a arreglar y me dice que está cansado, que le duele el cuerpo, que no sale de su casa y me dice límpielo”.