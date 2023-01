Gustavo Bolívar aprovecha la canción de Shakira para referirse a ‘la tusa eterna’ de los Uribistas

El saliente senador del Pacto Histótico, Gustavo Bolívar. se ha caracterizado por ser un defensor a capa y espada del presidente Gustavo Petro, por eso siempre que alguien lo ataca sale a dar argumentos para justificar sus pensamientos o acciones, y cuando tiene la oportunidad de enviarle puyas a los opositores no pierde la oportunidad de lanzar uno que otro dardo para incomodar.

Por eso, aprovechando el lanzamiento de la nueva canción de Shakira junto al productor argentino Bizarrap en la que le lanza diferentes comentarios quejándose por lo que fue el fin de su relación y lo que la provocó, en el tan sonado caso de infidelidad por parte del español Gerard Piqué, Bolívar quiso relacionar la ‘tusa’ que vive la colombiana que la ha llevado a escribir varias canciones contra su ex, con la ‘tusa eterna’ que viven los opositores el gobierno actual.

En su cuenta de Twitter el saliente senador escribió “Muchos que critican a Shakira por su tusa explícita aún no superan la tusa de haber perdido las elecciones. Dicen cosas como: —Cambiaste un bolso Magni Fico de Mario Hernández por una mochila de lana de chivo — No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la Registraduría”, haciendo referencia a los comentarios que hacen principalmente los uribistas tras el triunfo de Gustavo Petro.

Como era de esperarse los internautas no se quedaron callados y comentaron el peculiar tweet de Bolivar, diciendo cosas como “Gustavo ya, descanse, vaya quítese ese mantequerio del pelo”, “Payaso”, “Si, si, si Bolivar, ya entendimos. Hay que pegarse a la moda del momento (por ridicula que sea) para figurar en algo”, “Clara-mente no han superado la pérdida”, “Tusa que les va a durar toda la vida, pues no volveran al poder”.