¿No le alcanza el sueldo? Esa sería la razón por la que Gustavo Bolívar se iría del Senado

Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, se bajará del bus del Senado porque los cerca de 35 millones de pesos que gana al mes en el Congreso no le alcanzan para mantener el estilo de vida que lleva. Sin embargo, no será inmediato, aún tiene varios meses de salario por cobrar.

Aunque Gustavo Bolívar reconoció que no ha hablado con Gustavo Petro al respecto, sí fue enfático al decir que: “yo le dije que no podía aguantar 8 años mi economía, sacrificando mi familia. Entonces, que en cualquier momento yo me iba. Él estuvo de acuerdo”.

Dijo que antes de llegar al Congreso tenía contratos muy grandes y que en los últimos 5 años todo ha cambiado. “Mis gastos, por el nivel de vida que traía son muy altos, muy altos y no me alcanza mi ritmo de vida en la política para poder solventarlos”.

Aseguró que no se irá de inmediato, que lo hará cuando termine la construcción del Plan de Desarrollo, eso quiere decir que seguirá en el Congreso hasta marzo del 2023.

Lo más llamativo es que un colombiano que gane el salario mínimo tendría que trabajar por dos años y 11 meses sin parar, para ganar lo que hoy recibe mensual senador.

Sobre si era o no una decisión ya tomada contestó: “sí, yo creo que sí, porque además soy residente de Estados Unidos y también tengo problemas de inmigración porque puedo perder mi residencia”.

Aseguró que volverá a su profesión como libretista y que su salida de la política será temporal, que espera volver en unos 2 o 3 años.

¿Quién sería el reemplazo de Gustavo Bolívar?

La salida de Bolívar del Congreso generaría movimientos y una sucesión dentro del Pacto Histórico. En ese sentido, según El Colombiano, sería Carlos Alberto Benavides, quien ocupaba el renglón 21 y que es reconocido por su activismo en Nariño.

Los más decepcionados son sus electores, pues Bolívar como cabeza de la lista cerrada, fue el que logró conseguir más votos, pues se convirtió en su escudero durante los últimos años.