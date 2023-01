Polo Polo humilla a Francia Márquez burlándose de su apariencia, “Más inflación y se revienta”

El representante a la Cámara partidario del uribismo Miguel Polo Polo, se ha caracterizado por ser un ferviente contradictor del gobierno actual liderado por el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. El hombre antes de ejercer cargos públicos se hizo bastante reconocido por sus comentarios en redes sociales en los que mostraba su tendencia conservadora y critica con los pensamientos de izquierda.

Lea también: Mónica Rodríguez tachó de “vergüenza” a Polo Polo por decir que “de desigualdad nadie muere”

En el mes de diciembre Polo Polo había sido noticia en relación con Francia Márquez, ya que la vicepresidenta fue reconocida por el Financial Times como una de las 25 mujeres con mayor influencia del mundo en su listado del año 2022, un designación que no le cayó para nada bien al joven uribista que utilizó su cuenta de Twitter para criticar a la vicepresidenta diciendo “Si Influye…. pero lástima y vergüenza para la población negra”.

También le puede interesar: ¿Por qué Francia Márquez baila en los eventos gubernamentales? Esto respondió la vicepresidenta

Pero no fue la única vez que el representante atacó a Márquez en el mes, pues también en diciembre la cogió contra su decoración de navidad, ya que la vicepresidenta grabó un video al lado de un árbol navideño artificial saludando a los colombianos, a lo que Polo Polo le escribió en Twitter “¡Que incoherencia! ese árbol no es para nada colombiano, hace parte de una cultura importada del norte y no es para nada ancestral africano”.

Ahora se metió con su apariencia

Siguiendo con los ácidos comentarios, Polo Polo publicó en su cuenta de Twitter el 6 de enero dos fotos de Francia Márquez, en la que se puede ver que una es antigua y otro de la actualidad, pues las puso una al lado de la otra con la intención de comparar, lo más humillante de todo es que escribió “¡¡Más inflación y se revienta!! Y los niños de la guajira y choco muriéndose de hambre”, haciendo referencia a su apariencia.