¿Por qué Francia Márquez baila en los eventos gubernamentales? Esto respondió la vicepresidenta

La vVcepresidenta de Colombia Francia Márquez tuvo una entrevista en Noticias Caracol de la mañana con el editor de noticias, Juan Carlos Florez, quien le preguntó por el recién establecido Ministerio de la Igualdad, en donde ella oficiará como Ministra, aprovechó también para preguntarle por otros temas, entre esos la incertidumbre que tuvo que pasar en espera del Presidente Gustavo Petro, que tardó más de 5 horas en llegar a Itsmina, en donde se estaba llevando a cabo el evento del nuevo ministerio y los comentarios que ha recibido por ser una mujer alegre, que baila siempre que tiene la oportunidad en los eventos gubernamentales.

Un momento de tensión

En cuanto al tema que fue noticia hace unas horas, en donde se le vio impaciente y molesta por la demora de más de 5 horas en la llegada del Presidente Petro, desde Pererira para que sancionara la creación del nuevo Ministerio de la Igualdad dijo:

“Yo no sabía que estaba pasando, ya habían pasado varias horas y no teníamos una información precisa de por qué no llegaba el presidente, lo que no nos dijeron es que hubo una falla en Pereira en el avión que se desplazaba y eso retrasó su llegada, pero pues sí la comunidad estaba con la expectativa y yo también con la expectativa y la preocupación, porque el que sanciona la ley es el Presidente y pues las comunidades habían llegado desde muy temprano esperando ahí, así que esperabamos con ansias que llegara, afortunadamente pudieron resolver el impasse y el presidente pudo llegar, y lo más importante sancionar la ley que le da vida a este ministerio tan necesario”.

La Vicepresidenta que tiene sabor

Otro tema abordado por el periodista en la entrevista fue en relación al momento en que se le vio muy feliz bailando con un grupo folclórico durante el lanzamiento del nuevo ministerio, antes esto le habló de “ese sabor que es imperdible” y que la caracteriza, entre risas la Vicepresidenta Márquez declaró:

“Sí claro que sí, yo creo que soy una mujer que tengo un arraigo cultural, la música, el arte, la cultura es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra esencia y pues algunos me critican porque soy Vicepresidenta y quieren que esté muy quietica ahí, pero esa no soy yo, yo soy una vicepresidenta que soy parte de un pueblo que tiene una cultura, tiene una historia, tiene una expresión y su expresión es de alegría, de amor, así que siempre trato de expresar lo que soy, lo que es mi pueblo y bueno desde ahí construir con alegría ... que la música, el arte sane, a mí me recarga, me llena de energía para seguir esforzándome todos los días por este país”.