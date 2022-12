Congresista John Fredy Núñez en el ojo del huracán por, presuntamente, maltratar a su escolta

John Fredy Núñez Ramos ocupa una de las 16 curules dadas de La Paz impuestas por el congreso prometidas en el Acuerdo entre las Farc y el Estado, en el 2016. Sin embargo, su nombre ha estado envuelto en varias polémicas desde que ha estado en su cargo público. Ahora está acusado de maltratar a uno de los colaboradores que tiene en su esquema de seguridad.

Lea también: De gran corazón: Karol G fue vista en un hospital San Vicente de Medellín

Hace algunas semanas, el nombre de John salió a relucir, luego de decir que como congresista no tenía ni para comer. A pesar de que muchas personas lo tomaron por el lado económico, afirmando que con todos lo millones de pesos no tenía plata par comer. Sin embargo, según lo que él relató en una entrevista, sus palabras fueron sacadas de contexto, pues él se refería a que el trabajo demandaba tanto tiempo, que no tenían tiempo para salir a comer.

Ahora, está siendo investigado por conducir en condiciones de embriaguez y por maltratar a una de las personas de su esquema de seguridad.

A pesar de que no se conoce muchos detalles del supuesto maltrato por el que fue denunciado, dicha queja la puso la misma Unidad Nacional de Protección. Así mismo, se afirmó que estaba siendo investigado por conducir borracho. Dicho hecho habría ocurrido el pasado 23 de diciembre por las vías públicas del Caquetá.

Lea también: Voceros de La Paz en Popayan seguirán tras las rejas, según el juez

En el carro iba su esposa y el personal de protección que le fue asignado.

Ante esto, la procuraduría se pronunció:

“Con la apertura de la investigación disciplinaria, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria y si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”