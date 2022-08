“Me sacaron de contexto”: respondió congresista tras asegurar que aguantaba hambre

En la mañana de este miércoles, el representante a la cámara por circunscripción de paz en Caquetá, Jhon Fredy Nuñez, concedió una entrevista para el medio W Radio. Allí en primer lugar habló sobre el por qué de su decisión de no firmar el proyecto de ley del Congresista ‘Jota Pe’ Hernández que busca reducirles el salario.

“Nunca me encontré con él. Y tampoco lo hubiera firmado. El congreso tiene varios elementos que no están tenidos en cuenta en ese proyecto (...) El senador ‘Jota Pe’ entra a su computador y lo miran 500 mil personas. A nosotros nos toca ir directamente a las regiones (...) Hay que analizarlo”, dijo Nuñez.

Posteriormente en el minuto 5:04 aseguró que bajo su curul de paz, que fueron entregadas a algunas víctimas del conflicto armado, sus electores le están pidiendo presencia en el territorio. Además, que por sesionar desde la capital, “tenemos una serie de gastos: arriendo, combustible, escoltas”.

La conversación transcurre alrededor del salario de 35 millones 350 mil pesos que devengan, luego de la firma al decreto días antes de la salida del expresidente Iván Duque y como esto podría no alcanzar para sus gastos.

Es en el minuto 10:38 que tras la pregunta de la periodista de si “no le alcanza el sueldo de cerca de 20 millones que le queda para ir a su región y hacer su trabajo legislativo”, el representante pronunció la polémica frase que en redes sociales ha sido cuestionada y rechazada.

“Solamente en Bogotá pagamos un arriendo de casi $3 millones (...) Yo nunca en mi vida había aguantado tanta hambre, como lo he aguantado acá en el Congreso. Cuando nos citan a plenaria entramos a las a las 9:00 de la mañana y salimos a las 8:00 de la noche, no podemos movernos de ahí. No hay tiempo”.

David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, se pronunció a través de su cuenta en Twitter y dijo que cada legislador puede comprar su almuerzo. “Por más que me insistan, no destinaré recursos de la Cámara para el almuerzo de 187 Representantes. Es verdad que estamos teniendo sesiones largas de trabajo. Pero para eso nos pagan. Dejemos la sinvergüencería”.

Representante Nuñez dijo que lo “sacaron de contexto”

A través de un video en su cuenta en Twitter, el congresista, Jhon Fredy Nuñez, aseguró que “sacaron sus palabras de contexto” y respondió. “La noticia que está rodando hoy es falsa. En ningún momento dije en La W que no me alcanzaba lo que se gana para el almuerzo. Lo que dije es que hemos aguantado hambre por las largas jornadas laborales”.