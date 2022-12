“Prefiero mis ahorros en manos de Sarmiento Ángulo”: Polo Polo sobre polémica de Colpensiones

Continúa la polémica por las recientes declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussan.

En entrevista con medios, aseguró que con los recursos que se lograran inyectar desde la juventud a Colpensiones, se podrían financiar obras de infraestructura como el tren de Buenaventura a Barranquilla y Soledad.

“Por ejemplo, podríamos pensar que obras de infraestructura anunciadas por el señor presidente, como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura a Barranquilla, a Soledad, lo podamos hacer”, dijo el nuevo director.

Ante esta afirmación, el presidente, Gustavo Petro, tuvo que salir a desmentir, que el ahorro pensional de los colombianos no será utilizado en infraestructura. “Eso hacen hoy con billones de pesos los fondos privados de pensiones. Véalo en la Ruta del sol II y en el puente de Chirajara”.

Asimismo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, le recordó a Dussan que dentro de sus funciones no está manejar las finanzas del Gobierno.

“Afortunadamente, el presidente de la República ya corrigió y ha dicho que no es función de Colpensiones anunciar obras públicas para lo que se destinan los recursos de pensiones, la función del presidente de Colpensiones es manejar unas cotizaciones de pensiones y pagar pensiones, esa es su única función”, indicó a Noticias RCN.

Miguel Polo Polo se sumó a la discusión

Asimismo, el congresista y simpatizante del Centro Democrático, Miguel Polo Polo, no se quedó atrás en la discusión y se pronunció a través de sus redes sociales, asegurando que prefería que sus ahorros pensionales en manos de Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico de Colombia.

“Prefiero q mis ahorros pensiónales estén en manos de un millonario como Sarmiento, q genera rendimientos y q obtiene sus ganancias de forma legal, ya q no es pecado el lucro. A dejar mi pensión en manos de los criminales del pacto histórico q nunca han administrado ni una tienda”.

¿Qué responde el presidente de Colpensiones?

En una nueva declaración para Noticias Rcn, Jaime Dussan, aseguró que lo malinterpretaron y que se refería a los fondos privados de pensión. “Es que yo no he dicho que los fondos públicos. Dije que los fondos privados y si no me entendieron, pues discúlpennos por favor. Yo creo que no me hice entender”.

Y añadió: “Los fondos públicos de pensiones no tienen eso como su tarea, si no primero pagar las pensiones, aumentar sus afiliados y afiliadas.