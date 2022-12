“Nadie responde por el impacto”: Campesinos denuncian sequía del río Sogamoso y culpan a reconocida empresa

Las redes sociales se han convertido en el principal canal de denuncia en donde varios usuarios buscan no solo ayuda sino también una mayor visibilidad a aquellas problemáticas que afectan el país. Como lo son los habitantes que residen en cercanías del río Sogamoso, quienes mostraron los estragos causados por la sequía y hacen un especial llamado a las entidades correspondientes.

En el clip compartió uno de los campesinos aseguró que esta tragedia ambiental tiene como autores a Isagen, debido a la retención del líquido que se da en repetidas ocasiones. Asimismo, el hombre aseguró que las especies que se desarrollan en este río están muriendo, entre los que se destacan peces como: bocachico, barbudo, choca y bagre.

De acuerdo con lo narrado por el habitante de dicho territorio, esto se da por la sequía en las que se encuentran y también, por el cierre de compuertas de hidrogosamoso: “Las chocas buscan refugio, son una cantidad de chocas muertas, hay muchas. Isagen nos acaba el río y no reconocen el impacto, no hay nadie que responda, nos están acabando las multinacionales, uno no es que no quiera el desarrollo, pero no hay garantías”.

Horas más tarde, Isagen se pronunció con respecto a la situación indicando: “La Empresa informa que se ha cumplido en todo momento con el caudal ecológico, cifra que está expresada en valores de metros cúbicos de agua por segundo (80 m3/seg para el río Sogamoso), lo anterior dado a las bajas afluencias producto de la temporada seca que se viene presentando en el mes de diciembre”.

Seguidamente, la empresa añadió que se han realizado varias brigadas con el fin de rescatar una gran cantidad de peces, teniendo en cuenta la situación que se encuentra atravesando el afluente. Asimismo, en medio del comunicado resaltaron que han llevado al pie de la letra cada uno de los lineamientos correspondientes por la licencia ambiental.