Justicia por mano propia: Ciudadanos golpearon y quemaron la moto de presuntos ladrones

La época decembrina trae consigo varias celebraciones de por medio y por supuesto, la temporada de obsequiar regalos como forma de demostrar cariño a los seres queridos, siendo este uno de los meses con más compras en el país. Pero, también en donde se presentan un mayor número de casos de hurto y estafa.

Y es que la inseguridad en el país no resulta ser algo nuevo para los ciudadanos quienes desde hace un tiempo aseguran haber perdido la confianza en las autoridades y ahora prefieren tomar acciones por cuenta propia, como lo es violentar a los ladrones antes de que las autoridades hagan presencia en el lugar.

Le puede gustar: Hasta la última cerveza: Camión accidentado fue saqueado por una turba

El caso más reciente se presentó en el barrio Prado Veraniego de la localidad de Suba. De acuerdo con la información suministrada por el noctámbulo del canal Citytv. El hecho se presentó al parecer, porque dos hombres en una motocicleta estaban atracando a varios transeúntes debido a la situación los habitantes del sector decidieron unirse y frenar la situación.

Los ciudadanos de esta localidad se dirigieron al lugar de los hechos, en donde bajan a los dos presuntos ladrones de la motocicleta los golpean y posteriormente, queman el vehículo en el que se transportaban.

También puede leer: No querían pagar la cuenta y amenazaron al mesero: “debería estar en una lista de limpieza social”

Luego de lo sucedido, las autoridades hicieron presencia en el sitio, tratando de controlar la conflagración y a la turba. Momentos más tarde, los dos hombres fueron llevados a un centro de salud, ya que, tenían varios lesiones en sus cuerpos. Asimismo, se conoció que los dos hombres fueron dejados en libertad según el Oficial de Inspección de la Policía de Bogotá porque no existieron denuncias al respecto y no los hechos no fueron claros por parte de la ciudadanía.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a las personas para no tomar justicia por mano propia, pues, el ciudadano puede llegar a incurrir en un delito, en cambio, comunicarse lo más pronto posible con la policía para que sean ellos quienes judicialicen a estos sujetos.