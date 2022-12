Hasta la última cerveza: Camión accidentado fue saqueado por una turba

En el último mes del año los accidentes de tránsito suelen ser mayores debido al alto número de vehículos que transitan por las distintas carreteras del país. Teniendo en cuenta, las diferentes fiestas y celebraciones que se llevan a cabo, a pesar de los consejos y los controles realizados por las autoridades los choques resultan ser imposibles de evitar.

Uno de estos se presentó hace pocas horas entre Bucaramanga y Santander, de acuerdo con la información compartida el conductor del camión perdió el control de vehículo, el cual resultó volcado en medio de la vía.

Si bien, el choque no produjo afectaciones de mayor gravedad. Las criticas y el descontento en las redes sociales no se ha hecho esperar, pues se observa como varios habitantes de esta población saquean el camión, cada uno de ellos carga una canasta de cerveza.

Asimismo, varios de estos intentan subirse en el camión, sin importar el peligro en el que se encuentre este. Incluso varios utilizando sus carros para almacenar el mayor número de cervezas posibles. Sin dejar de lado, el trancón que ocasionó el accidente y aún más por la gran afluencia de personas que se encontraban en el lugar.

Por otro lado, quienes se encontraban grabando el video, en medio de risas indicaron: “Se les arregló el diciembre a estos campesinos. Llegó Papa Noel.”.

Los comentarios con respecto a la situación no se han hecho esperar, pues indicando que esta es una realidad que vive el país desde hace mucho tiempo. Sin tener cuenta el daño que se le ocasionan al conductor del vehículo. Además, hicieron un llamado a las autoridades para que estén al tanto de este tipo de acciones de la ciudadanía, ya que, no es la primera vez que se presentan este tipo de casos y que al parecer, no son resueltos por la policía.