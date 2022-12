Érika Zapata se fue de frente contra periodista que dice que ella es “una escena forzada”

Érika Zapata se ha convertido en una de las periodistas de televisión más querida por las y los colombianos, que a diario se divierten y se informan al mismo tiempo con sus reportajes desde el departamento de Antioquia para Noticias Caracol. Sin embargo, su peculiar forma de informar le ha acarreado enfrentamientos con muchas figuras públicas y un periodista más se sumó a la escena.

El más reciente de los informes de la periodista para Noticias Caracol fue el que brindó desde el Terminal de Medellín, desde donde comunicó que había mucha gente esperando viajar para alcanzar a pasar la Navidad con sus familiares. Allí utilizó expresiones coloquiales como “mero gentío”, y las redes sociales comenzaron a generar conversación alrededor de su forma de informar.

La más reciente opinión la dio otro periodista de El Colombiano, Juan Alcaraz, quien expresó que ella es “una puesta en escena forzada”. “Opinión impopular: la periodista que tanto quieren (y los hace reír) no es auténtica, es más bien una puesta en escena forzada con frases rebuscadas”, expresó al respecto por medio de sus redes sociales.

Sin embargo, la periodista de Noticias Caracol decidió no quedarse callada y le contestó el trino en el que su colega de la ciudad de Medellín la criticaba. Dijo que le extrañaba su opinión y que en cambio ella sí habla bien de todo colega que se enfrenta a esta labor. “Juan, me extraña que digas esto. Yo te aprecio y admiro tu trabajo. Yo soy una persona honesta. Ni me conoces de frente. Yo por el contrario, sí hablo muy bien de ti y de cualquier colega que se enfrenta a esta labor tan difícil”, respondió al periodista.

A su vez, recibió varios comentarios, dentro de los cuales está el del periodista y editor Leo Bautista: “Érika, en este gremio es sana la crítica. No todo pueden ser halagos”, señaló.