No solo “mero gentío”, Érika Zapata ya usó “mor” en sus reportajes: hay polémica por su vocabulario

La corresponsal de Antioquia para Noticias Caracol, Érika Zapata, se ha vuelto tendencia en redes sociales en varias ocasiones por su autenticidad en sus reportajes.

Su tono de voz, su acento y las palabras coloquiales que utiliza, se ha convertido en su sello para dar a conocer las principales noticias de su natal departamento.

Esta vez, de cara al balance de número de viajeros que salieron durante el fin de semana de la Terminal del Norte de la ciudad de Medellín, Zapata aseguró que había una “gran afluencia de personas”, pero acompañó esta frase con “mero gentío”.

Y no solo eso, la periodista añadió que en Santa Fe de Antioquia, Carmen de Viboral y El Retiro “hay unas fincas muy bacanas para disfrutar”. Además, destacó que ante la larga espera de muchos viajeros, muchos estaban “estirando trompa”.

Ya usó “mor” en sus reportajes, pero hay polémica por su vocabulario

Ante esta reciente particular frase, las redes sociales estallaron. Por un lado, varios usuarios tomaron con jocosidad el momento, y entre sonrisas, le piden que siga siendo así de auténtica.

“La reportera de Medellín está a dos noticieros de decir ‘mor y ‘mera chimba’”. ”Ya dije ‘mor’”, le respondió Érika a través de su Twitter.

Otros internautas publicaron: “A mí me quedó todo claro. Un comunicador debe hacer llegar bien el mensaje. @ericayasmin4 lo hace y de qué manera”. “Antes me daba pereza ver noticias y ahora solo espero a que salga Érika para que me cuente qué está pasando en Antioquia como si me lo estuviera contando una amiga”. “Algo muy familiar y diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Aplausos!”.

Sin embargo, del otro lado de la balanza, audiencias y hasta periodistas, la han criticado por su vocabulario.

“Tengo un amor odio por “Erika Zapata” no me cae del todo bien”. “Colombia: país donde le dicen periodismo al Parlache de Erika Zapata”.

A lo que incluso, otros periodistas como Paola Herrera, de la W Radio y Daniel Samper Ospina, han respondido y hasta defendido.

“A mi sí me gusta mucho el estilo de @ericayasmin4, muchas personas se sienten identificadas con su forma de hablar y entre más nos acerquemos a quienes nos ven o nos oyen, mucho mejor, los periodistas debemos salir de las burbujas. Adelante Erika”. “Nunca pierdas la autenticidad, es tu gran patrimonio y lo que nos encanta a todos los que disfrutamos tu trabajo: que eres única, que no te pareces a nadie”, escribieron respectivamente.