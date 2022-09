Erika Zapata anda ‘entusada’ y sus redes fueron las protagonistas

Erika Zapata es una de las figuras más destacadas de noticias Caracol, gracias a sus diferentes reportajes a los cuales suele darles un toque especial. Esto, por la manera en que narra las diferentes historias, su peculiar forma de expresarse y por supuesto, su humildad, ya que, a través de sus redes sociales, se ha mostrado orgullosa por sus orígenes y sus seguidores han aplaudido su actuar.

Y es que la carrera de Érika ha ido creciendo con el paso de los años. Además, de ser parte del noticiero, también figura en el equipo de ‘La finca de hoy’, siendo este un proyecto que se acomoda a sus habilidades y preferencias, pues, ha resaltado su pasión por el campo y conoce de primera mano lo que se cultiva y desarrolla en esta población del país.

Le puede gustar: “Lustradora de amor”, hija de Juan Diego Alvira se roba las miradas en redes sociales

La paisa suele ser muy activa en sus redes sociales, donde no solo comparte aquellas experiencias, las cuales han marcado un antes y después en su carrera como periodista, sino también algunos secretos de su vida, con lo que suele divertir a sus seguidores. Pero, en esta ocasión, fue todo lo contrario, pues, reveló la tristeza que la aqueja por estos días.

A través de su cuenta de Twitter, la comunicadora aseguró que estaba ‘entusada’ debido a una experiencia amorosa recientemente. En el tweet publicado se lee: “Hoy se casa el muchacho que me ha gustado lo que llevo de vida. Parte del camino es entender que no siempre las cosas pasan como uno quiere y eso está bien”.

Ante la desafortunada noticia, Erika prefirió no revelar más detalles al respecto, teniendo en cuenta por el momento que atraviesa. Sin embargo, las reacciones de su tweet no se hicieron esperar, sus seguidores reiteraron su apoyo, aunque las criticas y algunos memes no se hicieron esperar por los internautas.

También puede leer: Flor Bertotti volvió a vestirse de ‘Floricienta’ y llenó de nostalgia a sus seguidores

Zapata incluso tuvo tiempo para leer, algunos de ellos, en donde no pudo ocultar su risa por las palabras de los usuarios. Algunos de los comentarios más destacados son: “Se han casado todas las mujeres que a mí me gustan, creó que mi destino es andar por los bulevares de la vida”. “El agüero es con el martes “ni te cases ni te embarques”. Otros prefirieron preguntar, sí, la comunicadora le había confesado sus sentimientos a su enamorado, pero esta no fue respondida por Erika.

Por otro lado, algunos no perdieron la oportunidad de preguntarle a Erika si sostenía una relación con el periodista Sebastián Palacios, compañero de noticiero, entre algunas risas la periodista aseguró que solo eran muy cercanos, pero, no había nada más entre ellos que una relación de amistad.