Ciudadano denuncia tremenda golpiza entre 6 hombres por no querer una lavada de limpiavidrios

Las redes sociales se vuelven escenario de denuncias a diario y la última de estas indica una terrible golpiza por parte de trabajadores en las calles de Bogotá. Los hechos habrían sucedido en un sector del norte de la ciudad capital.

Lo sucedido fue denunciado por un ciudadano que utilizó sus redes sociales para exponer la tremenda golpiza que le habrían dado unos sujetos por no querer que le limpiaran los vidrios de su vehículo. Según contó, entre seis personajes lo habrían golpeado brutalmente por negarse a que le brindaran el servicio de limpieza en los vidrios.

El usuario, identificado como Mateo Ferrer Páez, contó que los hombres lo abordaron cuando estaba junto con su hermano y al ofrecerle el servicio el respondió que no, pero que los sujetos la emprendieron contra él y su familiar luego de negarse. Además, el hombre compartió la foto de cómo le quedó su rostro luego de la golpiza.

“Hoy 24 de Diciembre en el semáforo del McDonalds de Colina entre 6 venezolanos me golpearon a mi y a mi hermano por no querer que nos limpiaran el vidrio. Los vecinos del sector salieron a comentarnos que no es la primera vez que pasa que es un problema constante en el sector”, contó en un trino por medio de sus redes sociales.

Adicionalmente, el usuario señaló que “se siente demasiada impotencia a ver como los ciudadanos no podemos hacer absolutamente nada para defendernos”.

Por estos hechos, al usuario le han manifestado condolencias por lo sucedido, y también muchos han manifestado su indignación por este tipo de hechos que suceden ante los ojos de las autoridades en la capital. “Hombre, Mateo, qué impotencia, lo lamento mucho, y es más frustrante sentirse constantemente expuesto a la criminalidad que ampara este gobierno. Ojalá su denuncia pueda trascender y que unos pocos infames no terminen por amedrentar toda una sociedad de gente de bien”, le comentó un usuario.

A su vez, otra usuaria también contó una experiencia que vivió hace pocos días en el mismo lugar. “Horrible, yo vivo a media cuadra de ese mc donals y hace dos días también andaban gritándole a un tipo entre dos casi que obligándolo a que les diera plata”, escribió.

Del mismo modo, el usuario que denunció los hechos también agregó que la Policía ya conocería a estos sujetos y que no están haciendo nada al respecto de su presencia en este lugar.

