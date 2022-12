“Insoportable”: una Lafaurie critica a Linda Caicedo por frase de campaña y la ‘lapidan’ en redes sociales

Desde Qatar la futbolista Linda Caicedo encendió el debate por una polémica frase que compartió como leyenda a sus seguidores en su camiseta durante la final de la Copa Mundial de Fútbol. La frase que pertenence a una campaña ha sido alabada y criticada al mismo tiempo, pero ahora una nueva critica de una Lafaurie encendió nuevamente las redes sociales.

La jugadora compartió una fotografía suya en el estadio Lusail, sede de la gran final, acompañada del comentario: “El fútbol es un deporte para mujeres que los hombres aprendieron a jugar 🙌🏼 #Qatar2022″.

También le puede interesar: Linda Caicedo: la más joven en el Top 100 de mejores futbolistas de The Guardian

Por la polémica frase la futbolista ha sido el centro de conversación en redes sociales sobre eventos que han sucedido alrededor de la final de fútbol a nivel global. Parte de las críticas las han emitido figuras representantivas del conservadurismo en el país.

En redes sociales la creadora de contenido uribista Valentina Lafaurie, familiar del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie emitió su opinión y mucho no dudaron en criticarla y hacerla caer en cuenta de que la lyenda hacía parte de una campaña publicitaria.

Lafaurie sugirió que como a Linda Caicedo se le ha puesto en un pedestal ahora se volvió “insoportable” y que llevó el “feminismo hegemónico radical al fútbol”. “Lo malo de poner en un pedestal a un deportista es que se convierte insoportable: Tal es el caso de Linda Caicedo. No hay necesidad de llevar la “guerra de sexos” y el feminismo hegemónico radical y neomarxista al fútbol”, escribió en su cuenta de Twitter Lafaurie, acompañando la foto de la subcampeona del fútbol femenino.

Lea también: Pico va, pico viene: video de Linda Caicedo causa furor en redes

Pero muchos usuarios le contestaron a la mujer que no debería juzgar a la jugadora por cuenta de una campaña publicitaria y otros también la quisieron caer en cuenta de que era una campaña, pues aparentaba no saber. “No crea. La Dimayor y la Federación,están " echándose para atrás” con la idea de un torneo largo para el fútbol femenino colombiano. Si ellas, no pelean. Nadie lo hará”, comentó un usuario.

“Es una frase de publicidad de Interrapidísimo, marca de la que la Selección Femenina es imagen. No es “guerra de sexos”, es capitalismo puro y duro aprovechando su buen momento. Ojalá siga siendo inteligente en estos sentidos. Más bien bajémonos de la peleadera todos”, también comentó otro usuario.