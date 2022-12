“La vecinita tiene antojo”: el reguetón que utilizó ‘Fico’ Gutiérrez para criticar a directora del ICBF

Desde que el presidente, Gustavo Petro, posesionó el martes 13 de septiembre a Concepción Baracaldo Aldana, directora del ICBF, sector políticos han cuestionado su experiencia para este cargo, anunciando por lo menos dos debates de control político en el Congreso.

Incluso, también madres comunitarias aseguraron que no está preparada para este rol, pues no posee ninguna experiencia en temas de niñez y adolescencia. “Desconozco la trayectoria de la señora Concepción Baracaldo frente al tema de la niñez, no la vi en el empalme conociendo la problemática del ICBF a nivel nacional”, aseguró en su momento, Olinda García García, presidenta nacional de Sintracihobi, sindicato de madres comunitarias.

Asimismo, dentro de la hoja de vida de Baracaldo, reposa una denuncia por su presunta inacción, cuando era secretaria de Planeación de Chía, de ponerle la lupa a un prostíbulo que estaba ubicado a tan solo unos metros de un colegio y un jardín infantil.

Por todo esto, el ruido generado frente a quién la habría postulado para este puesto, se resolvió este martes. La periodista Vanessa De La Torre en Caracol Radio, pudo pre-grabar una entrevista con Baracaldo, donde confesó que había sido reclutada por Verónica Alcocer, la primera dama del país para el importante cargo.

“Estaba tranquila en mi casa, soy pensionada, pero me ofrecieron estar en el ICBF”. Me llamó Verónica Alcocer para ofrecerme el cargo”, añadió detallando que ambas eran vecinas.

De igual forma, despejó las dudas que muchos tienen, sobre su falta de conocimientos en temas propios de la entidad. “No tengo experiencia en niñez, pero tengo experiencia en gerencia”, detalló.

‘La vecinita tiene antojo’: el trino de ‘Fico’ Gutiérrez

Es por esta última afirmación de la directora del ICBF, en la que aseguró que Alcocer, además de ofrecerle el cargo, es su vecina, fue aprovechada por el excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, para de manera sarcástica, criticarla a través de su cuenta en Twitter.

“La vecinita tiene antojo. Antojo que quiere resolver. El vecinito le echa un ojo…”, trinó citando una estrofa de la canción de reggaetón, ‘La Vecinita’, del rapero, cantante y compositor estadounidense, Vico C.