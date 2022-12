“Plato o plomo”: mujer repartía panfletos extorsivos pero comerciantes la enfrentaron con valor

En el municipio de Malambo, área metropolitana de Barranquilla, habitantes denunciaron haber sido amenazados por medio de un panfleto que era entregado por una mujer en la carrera 22 Calle 11, Barrio Villa Ester.

En la misiva que era entregada por esta persona de 25 años, le advertían a los comerciantes que tenían dos horas para llamar o escribir al comandante José Guerra. De lo contrario, serían objeto militar.

“Plata o plomo”, señalaba el papel entregado por la mujer y que estaba firmado a nombre de la organización delincuencia Los Costeños.

Sin embargo, los habitantes decidieron no dejarse amedrentar y se unieron para acorralar y retener por algunos minutos a la señalada responsable.

A través de un video compartido en redes sociales, se ve como distintas personas le preguntan “¿quién te mandó? Yo no la voy a soltar. Quítate el tapabocas. Habla”, a lo que ella responde con amenazas: “Que no me toquen, porque los van a matar a todos. Me haces el favor y me dejas quieta”.

Finalmente y tras el llamado de auxilio de las víctimas, la policía arribó hasta el lugar y la capturó.

“Las unidades policiales llegaron al lugar y registran a esta mujer constatando lo manifestado por la ciudadanía. De inmediato esta persona es capturada por el delito de extorsión y es conducida a las instalaciones de la URI”, señaló la Policía Metropolitana de Barranquilla, a través de un comunicado.