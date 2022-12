“No sabía para quién era el favor”: Agmeth Escaf responde por escándalo de Carlos Calero y la UNP

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, partido de Gobierno, Agmeth Escaf, se pronunció luego de que le destaparan una gestión que hizo ante la UNP por una persona que luego fue capturada por tráfico de estupefacientes.

El representante terminó envuelto en medio de un escándalo por haberle hecho un favor a su amigo del ámbito de la presentación, Carlos Calero, que le habría solicitado una gestión ante la Unidad Nacional de Protección (UNP). Ante la solicitud, el político decidió interceder para que lo atendieran y las autoridades encontraron esta gestión cuestionable, puesto que está relacionada con un acto de tráfico de drogas.

El pasado 11 de diciembre las autoridades capturaron a un sujeto que conducía una camioneta de la UNP y que en su interior transportaba 150 kilos de cocaína en el departamento del Cauca. El conductor fue identificado como Miguel Antonio Castañeda, integrante del esquema de protección del que gozaba ex subdirector de protección de la UNP, Ronald Rodríguez.

El hombre capturado resultó ser el mismo por el cual Carlos Calero habría hecho la solicitud a la Unidad Nacional de Protección. Ante los hechos el representante salió a declarar que no sabía para quién era esa gestión y que él solo intercedió por Calero cuando este le pidió una cita en la UNP.

La respuesta de Agmeth Escaf por escándalo de Carlos Calero y la UNP

Escaf habría comentado a Caracol Radio que le pidió el favor y él aprovechó que también tenía que hacer diligencias en esta entidad. “Justo cuando el me pide el favor yo tenía cosas que preguntar sobre mi esquema en la UNP y a Luis Saavedra, que es el asesor de Augusto, le pedí el favor así, rápidamente, ‘mira Luis, Carlos Calero, quien lo conoce todo el mundo también, me pidió un favor ¿será que tú lo puedes atender?’, me dijo ‘claro que sí repre ni más faltaba con mucho gusto’. ‘Ok les cruzo los teléfonos’, le respondí. Eso fue todo”.

De igual forma, el representante acotó que no tenía conocimiento de la identidad de la persona por la que estaba ayudando para entrar. “Nada, en lo absoluto, de hecho en la conversación él no me dice para quién es el favor. No tengo ni idea de quién es la persona. No hice gestión en lo absoluto de mas nada, es sólo lo que te acabo de decir”, agregó el congresista.

Adicionalmente, aclaró que, según dice, no es cierto que le haya otorgado esquema de seguridad gracias a su gestión. “Él ya tenía protección por parte de la UNP y entraba a la entidad como Pedro por su casa. No es cierto que le hayan dado esquema de seguridad o camioneta gracias a mí. Eso es una gran calumnia”, dijo.

¿Qué dice Carlos Calero de hombre por el que intercedió ante la UNP y fue capturado?

El presentador se pronunció en la investigación que publicó El Tiempo sobre este escándalo y contó que Carlos Calero respondió que no conocía de primera mano a Miguel Antonio Castañeda, sino que lo conoció vagamente por medio de su socia.

De igual forma, el actual conductor del reality La Descarga manifestó que la cita en la UNP no fue para solicitarle protección a este sujeto y que nunca ha tenido alguna relación laboral o personal con este hombre, que ahora tendrá que responder por el grave descubrimiento hecho al interior de un vehículo de la entidad.