¿Se alejará de la televisión? Carlos Calero planearía llevar a cabo otra de sus pasiones

Carlos Calero se ha convertido en una de las personalidades más conocidas en el mundo del entretenimiento, esto desde su paso por la presentación de varios programas insignias del canal Caracol y por convertirse en una de las principales figuras del programa ‘Día a Día. Si bien, en los últimos meses se le ha visto ausente del matutino, por las grabaciones en ‘La Descarga’, al parecer, su regresó estaría bastante lejos de ser.

En redes sociales empezaron a rondar una serie de clips en que se le ve al famoso presentador interpretando algunos temas, siendo esta su profesión algunos años atrás. Y al parecer, su gusto por la música reapareció ahora, pues se le vio siendo parte de ‘Hombres a la plancha’. Show que cuenta con la participación de Carlos Montaño, Karol Márquez, Juan Manuel Mendoza, Juan Manuel Medina y Alejandro González.

Aunque el barranquillero no ha confirmado la noticia, para muchos de sus seguidores es un claro mensaje de que Calero desea llevar a cabo una nueva faceta que no tenga que ver, como suele ser conocido desde hace varios años, el de presentador.

Y es que Carlos no ha sido la única persona que desea llevar a cabo un nuevo rol en la música, pero, fue bastante criticada con respecto a su decisión. Fue, precisamente, su compañera de set dentro del reality de canto, Jessica Cediel. Sin embargo, esta noticia no cayó muy bien para los usuarios, quienes le indicaron que mejor siguiera en su faceta como presentadora, que le va mucho mejor, pues según ellos, ser cantante no resulta ser una de sus fortalezas.

El video fue compartido por el mismo Calero, quien aseguró que estaba junto a los ‘Hombres a la plancha’ en Pereira. Además, no dudo en agradecer por la oportunidad que le dieron de estar en el escenario, durante varios minutos.

En cuanto su interpretación, se llevó varios aplausos por su tono de voz y se le vio cantante famosos temas como: ‘Dulce pecado’ de Jessi Uribe. ‘Un beso y una flor’ de Nino Bravo. Cabe resaltar que Carlos ya había tenido la oportunidad de revelar su talento mientras estaba en ‘Día a Día’ pues, al parecer, sus compañeras tienen claro su amor por la música.