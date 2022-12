Cuidado con el trago Rey de Reyes: hombre confesó que tomarlo es sentirse “cómo un maniquí”

‘Cabañita’ y ‘Rey de Reyes’ con sabor a aguardiente y ron, son las marcas de los dos licores que tienen en alerta a las autoridades en esta época decembrina, por los altos niveles de toxicidad que ya ha dejado, hasta este lunes 12 de diciembre, 21 personas fallecidas en Cundinamarca: 17 en Bogotá y 4 en el municipio de Soacha.

Desde el INVIMA, reportan también la alerta de licores “El Parrandero, Ardiente El Gran Niche Xtreme y Anís Cartujo”, que no cuentan con autorización sanitaria para su elaboración, envasado y comercialización. “Se trata de bebidas alcohólicas fraudulentas y, bajo estas condiciones, no pueden ser comercializadas en el país”, señala la entidad.

Te puede interesar: Cayeron ‘Los Químicos’: su falsificación de licores era tan perfecta que dejó sorprendidos a expertos

Y es que de acuerdo con las autoridades, en operativos realizados en la capital, han incautado más de 600 botellas de licor de contrabando, que habrían sido modificadas, además, en su origen. “Hemos verificado en la mayoría de los establecimientos que estos licores tengan las estampillas legales. Hemos hecho recorridos en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba”, señaló el coronel Luis González, jefe de la seccional SIJIN.

Así serían los efectos de Rey de Reyes

Noticias Caracol habló con un adulto mayor que aseguró haber consumido el trago ilegal, Rey de Reyes.

Narró que lo conseguía en el barrio San Bernando, más exactamente en la Plaza España; o en Las Cruces, a 2.500 la media botella.

“Yo llegué a probarlo, hay que decir la verdad. Cuando ya me tomaba dos medias perdía el equilibrio y me caía. No me podía levantar. Me levantaba en la mala, me esculcaban, me quitaban el reloj, parecía un maniquí. No reacciona uno para nada”, contó el hombre.

El secretario de Salud, Alejandro Gómez, pidió evitar el consumo de estas bebidas y en caso de llegar a hacerlo y presentar algún tipo de reacción, “consulte inmediatamente a los servicios hospitalarios más cercanos o llámenos a la línea de emergencia 123 para poder enviar una ambulancia”.