¿Cómo evitar el licor adulterado? en Colombia ya reportan más de una decena de muertos por estas bebidas

Con la llegada de diciembre aumentan los eventos festivos en todo el país, muchas personas salen a vacaciones, la noche de velitas, las novenas, celebración del 24 y 31, entre otros eventos hacen que el ambiente en este mes sea diferente. Eso hace que el consumo de licor aumente y con ello el riesgo de consumir productos que podrían causar graves problemas de salud a las personas, incluso llevarlos a la muerte.

Desde el 24 de noviembre hasta el 7 de diciembre las autoridades del país han reportado a 28 personas intoxicadas, de los cuales han fallecido 16, una cifra bastante preocupante porque da cuenta del peligro que están corriendo las personas en las calles. La misma alcaldesa Claudia López informó que hay dos bebidas en particular llamadas Cabañita y Rey de Reyes, que contienen metanol, lo que produce en los cuerpos una intoxicación muy grave.

A esto se suma el peligro siempre latente de los licores adulterados, productos que elaboran personas inescrupulosas con la intención de ganar dinero sin importarles la salud de los demás, tanto así que no piensan que son sus acciones podrían incluso causar la muerte de alguien, como infortunadamente ya ha sucedido.

¿Cómo evitar los licores adulterados?

- En primera medida aplique el adagio popular de “lo barato sale caro”, desconfíe de productos que se vendan mucho más baratos del precio usual del mercado.

- Compre en lugares reconocidos, supermercados, grandes superficies, almacenes en los que usted confíe, que sean tradicionales.

- Fíjese que las botellas no tengan modificaciones, que las etiquetas estén perfectas, que la tinta no se corra, que los logos de la marca se vean claros, que no tengan enmendaduras.

- Las bebidas alcohólicas destiladas son traslucidas, por tal razón no deben presentar ningún tipo de turbiedad.

- Revise que el producto tenga el registro de aprobado por el Invima, con toda la información, series, lote, fecha de fabricación y demás.