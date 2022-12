Incendio en Noche de Velitas: fábrica se prendió en llamas al sur de Bogotá

En la noche de velitas, miércoles 7 de diciembre, se presentó un incendio sobre las 9:00pm, que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá tuvo que atender. Operarios del cuerpo de atención a emergencias reportaron la emergencia a la que acudieron bomberos de las localidades de Boza y Kennedy.

La emergencia se presentó específicamente en la carrera 82b con calle 54b sur, al interior de una fábrica. En compañía del Equipo Técnico de Rescate, los bomberos comentaron que se lleva a cabo el control del incendio. De igual forma, aún se desconoce si el incendio pudo ser provocado por la manipulación o almacenamiento de pólvora o si tuvo que ver de forma directa con la celebración del Día de Velitas que se vivió a nivel nacional.

En medio de la noche de velitas el Cuerpo Oficial de Bomberos invitó a que se realice una celebración con todas las precauciones, recordando que es importante que los niños, niñas y adolescentes no manipulen pólvora y que solo las personas autorizadas pueden hacerlo.

También le puede interesar: Frank Martínez reveló sus motivos para el Día de Velitas y aseguró que encenderá la cuadra entera

“El fuego no es juego, por eso, los niños no deben jugar con fósforos ni velas. En este Día de Velitas no permitas que los pequeños manipulen el fuego”, comentó en una campaña del Cuerpo Oficial de Bomberos el oficial Alexander Sanabria.

Recuerde además que este miércoles el Gobierno Nacional finalmente expidió una nueva reglamentación para el “uso, la fabricación, la manipulación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, la compra, la venta y el expendio de pólvora y productos pirotécnicos en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”.

Esta ley establece puntos neurálgicos para poder evitar el impacto de la mala e inadecuada manipulación de la pólvora, por lo que se establecen multas fijas para quienes la manipulen ilegalmente, prohíbe explícitamente la venta de la misma a menores de edad y reduce los decibeles máximos permitidos en espectáculos de pirotecnia.