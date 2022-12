Ante la JEP fue revelado otro de los episodios más oscuros dentro de las filas de las extintas FARC. Alias ‘Martín Sombra’, conocido como el carcelero de las FARC, contó detalles atroces de lo que fue el reclutamiento de niños en la guerrilla, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Afirmó que dentro de este grupo hubo menores de edad y que esta práctica estaba ampliamente reconocida. “Eso no es un secreto para nadie el ingreso de los menores de edad. Mire, yo andaba con ‘los Patos’, chinos de 13, 14 años”, contó el exguerrillero.

‘Martín Sombra’ entregó detalles de cómo tuvo a su cargo a 700 menores que formaban parte del campamento conocido como “el barrial” y otros menores a los que él denominó como “fuerza caníbal” y llamó una tropa para comer gente llamada los ‘pisa suaves’.

“Son fuerzas especiales que yo entreno. Yo por lo menos como un caníbal, porque yo entrené una tropa que comía gente, un caníbal por decir usted es una caníbal, te vas para Villao entonces usted tiene que aprender que comer”.

Y añadió que “por decir, necesito una fuerza selecta, más que los otros, entonces los voy a mandar para Mapiripán... La gente no viene entrenada y le llegó a la prueba, entonces que hay uno para fusilar... ese se muere ya con consejo de guerra. Entonces, usted tiene que quitarle un pedazo de nalga y comérselo. Por si en el transcurso del viaje no encuentra sino un gordo, una gorda o alguno, le mete el cuchillo y se come su pedazo de carne y sigue”, afirmó.

Ser menor en un campamento de las FARC era lidiar con la violencia todos los días, estar expuesto a armas, explosivos y muchas niñas eran enviadas a cocinar.

Canibalismo en las FARC: ‘Martín Sombra’ lo reveló en su testimonio en la JEP

“Un joven aprende muy fácil, le gusta, me entiende. En cambio, usted va a llevar a una persona bien destartalada y bien viejos, eso es un problema, se va a agachar y ‘ay’, el muchacho no, el muchacho es un resorte... Se daban entrenamientos en explosivos, enfermería, comunicaciones, carreteras, formación de ingenieros de carreteras. (A) Marulanda le dio también les enseñara culinaria. Llevaron chinas para hacer comida”, indicó el exguerrillero.

El próximo 23 de enero Elí Mendoza, alias ‘Martín Sombra’ continuará con su confesión dentro del caso 07 de reclutamiento de menores ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.