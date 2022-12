Metro de Medellín cambia sus horarios en diciembre: Consulte sus viajes

En el mes de diciembre el metro de Medellín tendrá extensión de horarias los viernes y sábados con el fin de facilitar la movilización de los usuarios en las compras navideñas y el disfrute de los alumbrados.

La medida cubre los viernes 2, 9, 16, y 23; los sábados 3 y 10 y el miércoles 7 de diciembre, durante los cuales la red Metro prestará servicio desde las 4:30 de la mañana hasta las 12:00 de la noche, lo que significa que el sistema tendrá una hora más de lo habitual.

Los últimos trenes que garantizan transferencia saldrán a las 12:00 de la noche de San Antonio en ambos sentidos con el fin de permitir las transferencias con las líneas A, B, T, 1, K, J, M, H y P.

El sábado 17 de diciembre, día en que se tiene programada una nueva jornada de Medellín Despierta, la operación también será hasta las 12:00 de la noche, aunque no se anunció el anticipo de la hora habitual de inicio de operación.

La extensión se aplicará a las líneas A y B de Metro, al Tranvía de Ayacucho, a las líneas H (Villa Sierra), J (San Javier), K (Santo Domingo), M (Miraflores) y P (El Progreso), y a la línea 1 de buses.

Adicional a las fechas mencionadas, los sábados 24 y 31 de diciembre, la red Metro prestará servicio desde las 4:30 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. En esas jornadas los últimos trenes saldrán de Niquía y de La Estrella a las 9:40 de la noche.

También, los domingos 25 de diciembre y 1° de enero de 2023, la operación iniciará a las 5:00 de la mañana en las líneas de trenes, tranvía, y buses. En las líneas de cable aéreo J, P, H y M el servicio comenzará a las 9:00 de la mañana, mientras que en las líneas K y L será a las 8:30.

Los lunes 26 de diciembre de 2022 y 2 de enero de 2023, la línea (Arví) que normalmente no opera, sí lo hará y prestará el servicio comercial desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Para que las medidas funcionen como se espera, la empresa pide afinar el comportamiento de los viajeros, ya que así se garantiza la correcta operación de la red.

Recomienda, además, evitar obstruir el cierre de las puertas con paquetes, tener listo el medio de pago para el ingreso al sistema, no consumir alimentos ni bebidas, evitar activar indebidamente los dispositivos de emergencia y no consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, ya que bajo sus efectos no se permite el ingreso al sistema.