Sin importarle que llevaba a su bebé en brazos, policía la esposó por reclamar el pago de su salario

En redes sociales, la defensora de Derechos Humanos, Paola Pianeta, compartió un video de un presunto caso de abuso policial, que tiene como víctima a una madre y una menor de edad.

En la grabación, que según la denunciante tuvo lugar al interior de la tienda de ropa, Jon Sonen, ubicada en la ciudad de Cartagena, se ve el momento en que la mujer reclama a una patrullera, por intentar quitarle a su hija de tan solo meses, para que el otro uniformado la pueda esposar.

¿La razón? En la grabación, la víctima narra que se encontraba en el lugar, reclamando el pago de su liquidación que hace dos años no le han cancelado.

“No me quites a mi niña. Yo me dejo esposar. ¡Ya va! Espérate. No me quites a la niña. Grábame cómo me están sacando de la tienda que me debe dos millones de pesos. Ponme las esposas por delante. Llamaron a la Policía y se niegan a contestarme”, se le escucha decir a la madre, mientras la bebé llora angustiada y llena de miedo.

Por esta denuncia, el presidente, Gustavo Petro, se pronunció a través de su cuenta en Twitter, pero no se refirió sobre si la mujer fue o no capturada.

“El respeto a las reglas laborales debería ser pan de todos los días. Deplorable este tratamiento a una mujer trabajadora que es portadora de derechos”.

Asimismo, el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, señaló que un o una inspectora de la entidad, tomará el caso y procederá conforme a la ley. “Sin perjuicio del presunto abuso policial, en materia laboral, si le deben dos años de liquidación, le deben también la sanción moratoria. Habrá que revisar el caso”.

Hasta el momento, la tienda de marca, Jon Sonen, no se ha pronunciado frente al maltrato de la mujer y la denuncia que realizó por la deuda del pago de su salario, qué dice, suma dos millones de pesos.