No aceptaron cargos: policías capturados por muerte del abusador de Hilary fueron imputados por tortura

El pasado 10 de noviembre, la Policía anunciaba la suspensión e inició de investigación disciplinaria contra cinco uniformados, por la muerte de Juan Pablo González, señalado abusador sexual de la menor de 17 años, Hilary Castro.

Ahora, once días después, la Fiscalía los capturó y durante la audiencia, el juez 11 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá legalizó las capturas.

Asimismo, el ente acusador les imputó homicidio agravado a título de coautores y tortura en calidad de coautores. Cargos que no fueron aceptados y se declararon inocentes.

Para imputarles estos delitos, el fiscal a cargo del caso, argumentó que los policías permitieron el ataque por parte de otros reclusos, dentro de una celda de la URI de Puente Aranda.

“Permitieron que otros privados de la libertad cogieran por su cuenta al señor González Gómez. Le raparan su cabellera, lo condujeran al baño, lo obligaran a bañarse y le golpearan durante 27 minutos seguidos con puños y patadas, lesionándolo hasta que perdiera la vida”.

Y no solo esto, indicó que el señalado abusador sexual de la menor, fue víctima de un caso de crueldad excesiva, pues Medicina Legal encontró más de 50 heridas entre hematomas, equimosis y fracturas.

“Lo colocaron en situación de indefensión ello engracia a que los superaban en cantidad y fuerza y en consecuencia lograron reducirlo físicamente para luego lesionarlo, fue tal el grado de sometimiento que la víctima no podía defenderse, resguardarse o evitar la agresión, solamente gritaba y gemía del dolor hasta morir”, dijo el fiscal.

Y sobre las razones de esta brutal agresión, dijo, que los otros reclusos, mientras lo obligaban a tomar de su propia orina, “le gritaban que eso le pasaba por haber violado una niña, le decían que porque no era tan macho cómo lo fue con la víctima, qué era un violador y que por eso merecía la muerte”.

Los policías fueron identificados como: Bayron Arley González Martínez, Bryan Hurmberto Montealegre Angarita, Vladimir Sánchez Tarazona, Bryan Andrés Marín Tovar y Jimer Eduardo Blanco López.

El abuso sexual del que fue víctima, Hilary

De acuerdo con su testimonio, en la noche del 31 de octubre, se bajó de un bus de Transmilenio en la estación La Castellana, cuando hombre la amenazó con un arma blanca y en primer lugar le dijo que le entregara todas sus pertenencias.

No contento con esto, la llevó amenazada e intimidada, fuera de la estación y la obligó a que le realizara sexo oral, en contra de su voluntad.

Horas después de su abuso, llamó a la línea de emergencias 123, dónde le dijeron que “el caso no es una emergencia”, pues no estaba pasando en ese momento. Luego se dirigió con su madre a la URI de la 38, donde le dijeron que no podían atender su caso porque era menor de edad.

Trasladándola a otra Unidad de Reacción Inmediata, esta vez en la Carrera 30 con Calle 12, dónde tampoco atendieron su caso, argumentando que el abusador era mayor de edad.

No fue hasta que Hillary realizó la denuncia en su Instagram y se volvió viral, que las autoridades no pusieron atención en su caso, reconociendo fallas en el proceso. “Los hechos ocurridos debieron ser tratados como un acto urgente desde el primer momento en el que se conoció el caso en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía”, indicó la Secretaría de la Mujer.