“Mi marido no era un perro”: se desataron disturbios por asesinato de hombre acusado de ladrón en Suba

El pasado miércoles 23 de noviembre se registró en el barrio La Gaitana de Suba, en Bogotá, un presunto caso de hurto en inmediaciones a un supermercado, lo cual provocó un llamado de alerta por parte de las autoridades y posteriormente un asesinato. La Policía argumenta que disparó al delincuente acusado de llevar a cabo el hurto, pero ahora la comunidad se manifiesta porque este hombre era inocente.

Álvaro Calderón, de 31 años, es el nombre del hombre por el cual en la noche del jueves 24 de noviembre se desataron disturbios en esta localidad. Amigos y familiares del hombre solicitaron a las autoridades que esclarezcan este caso, pues al hombre le habrían disparado equivocadamente. La esposa del hombre ha dado diferentes declaraciones y esta vez insistió en que su marido no era un perro.

Según versión de la Policía, uniformados acudieron a un llamado, donde un hombre habría golpeado a su víctima con un arma de fuego y posteriormente huyó del lugar. Sin embargo, la familia acota que el hombre estaba llegando a casa, pasando por el lugar, cuando se encontró con el cruce de disparos por el hurto en el que lamentablemente perdió la vida.

Familia de supuesto ladrón asesinado pide que esclarezcan el caso

“Mi marido no era un perro, que den la cara, que digan por qué lo mataron. Por qué si lo tenían en el pavimento, por qué no lo esposaron y lo trajeron, si miren el semáforo donde lo mataron. Por qué si estaban a unos ‘metricos’ por que no lo esposaron y judicializaron, si era un fletero o si tenía arma”, fueron las declaraciones de la esposa del hombre al Ojo de la Noche.

Por los disturbios que se generaron un grupo de policías antimotines tuvo que hacer presencia en la zona para evitar que se produjeran daños mayores por parte de la ciudadanía que se encontraba manifestándose.

Cabe mencionar que su pareja también señaló que la policía incurrió en irregularidades con el levantamiento del cuerpo e investigación de la escena. Pues colocaron una sábana al cadáver y aparentemente lo llevaron al Hospital de Suba.

Con este encontrón de versiones ahora se espera que la institución se pronuncie de manera oficial y se proceda a esclarecer el caso, pues la familia ha sido insistente en que los uniformados violaron los derechos humanos de este hombre, del que incluso se comenta que lo tumbaron de la bicicleta y le dispararon sin mediar palabra en tres ocasiones, según comenta la comunidad.