Ya no se puede dormir tranquilo: delincuentes ingresaron a una casa mientras su víctima dormía

En una casa ubicada en el barrio Porvenir, localidad Engativá, una mujer fue víctima de hurto, por parte de dos delincuentes que desde hace varias horas rondaban su hogar y bajo la modalidad de escalera humana, lograron acceder por una de las ventanas.

Todo esto ocurrió en la madrugada de este martes, por alrededor de 10 minutos, mientras la víctima ya se encontraba durmiendo. Cuándo escuchó ruidos, despertó y se encontró frente a frente con ellos.

“Yo me desperté a las dos de la mañana porque trabaja como domiciliario y él no llegaba. Yo escuché un ruido y pensé que era nuestro perrito. Cuando me di cuenta la luz y mi cuarto estaba abierto“, señaló Emilce Barbosa, a Noticias CityTv.

El hecho quedó grabado gracias a las cámaras de seguridad de la zona y se ve como los asaltantes, miran por unos segundos que nadie esté y uno de ellos, con ayuda, logra subirse.

“En el reflejo de la pared me di cuenta de que había una persona que se acercó y luego se alejó. Yo me asusté. El ladrón entró a mi cuarto y me hizo señas de que me quedara callada. Se me tiró encima, me quitó el celular y se llevó una plata que tenía encima de la almohada”.

A pesar del susto que vivió la mujer, su instinto fue salir corriendo detrás de ellos para retenerlos, pero lograron escapar. “Cuando él salió corriendo, yo salí detrás. Lo cogí de una mano por la ventana. Pero se me soltó. Y se botó. No pude hacer nada más”.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado frente al caso. Y los habitantes del barrio Porvenir, esperan los capturen.