“Me amenazaron” Jueza Vivian Polanía denuncia que fue víctima de bullying por parte de sus colegas

El caso de la jueza Vivian Polanía ha desatado un mar de comentarios a favor y en contra, todo empezó cuando en medio de una audiencia virtual se le activó la camara de su computador y se le pudo ver en la cama fumando y ligera de ropa, en el video incluso se le escucha decir a uno de los asistentes a la reunión ‘jueza tiene la camara activada’, por lo que la mujer procede a apagarla y continuar con la diligencia.

No obstante el hecho no pasó desapercibido y se empezaron a escuchar voces de rechazo al tratarse de una empleada pública que estaba en medio de una reunión formal y más allá de encontrarse en su casa algunos consideran que esta no era la forma correcta de atender la diligencia y el tema terminó escalando hasta la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, quien informó que la jueza habñia suspendida por tres meses sin recibir salario.

Tras conocerse los comentarios y la posterior suspensión, Polanía quiso expresar su punto de vista y justificar lo que habia sucedido. En su declaración dijo: “me acuesto en la cama porque no me podía levantar. Tenía ansiedad, sí tenía un cigarrillo, pero en Colombia no es delito fumar”, en varias ocasiones ha dicho que padece de esta enfermedad mental que se dio a raíz de los confinamientos ocasionado por la pandemia del Covid-19, algo con lo que ha tenido que lidiar en medio de sus funciones.

Además en una reciente entrevista A blu radio la jueza se refirió a sus colegas diciendo, “me han hecho bullying varios magistrados de Cúcuta y me amenazaron antes del proceso, que si yo no cambiaba mi forma de ser me iban a abrir una investigación disciplinaria. Yo no es que aparezca empelota en las audiencias, no, uno nunca sabe cuándo le va a dar un ataque de ansiedad. Siempre ando con mi toga. Yo no estaba empelota, tenía la presión bajita, tenía un buzo”