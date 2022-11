“No es delito fumar”: Vivian Polanía cuenta que padece fuerte enfermedad mental

La jueza de control de garantías de Cúcuta, Vivian Polanía, rompió el silencio luego del escándalo que ha protagonizado luego de hacerse viral en una audiencia en donde su cámara quedó encendida por error. La jueza explica que tiene una fuerte enfermedad mental y que no estaba cometiendo ningún crimen cuando el hecho se presentó.

Todo se dio tras una audiencia en las que la jueza Polanía Franco se encontraba procesando a un sujeto, cuando su cámara quedó encendida en medio de su intervención y se le vio fumando un cigarrillo y semidesnuda mientras realizaba su labor. La juez se percató de lo sucedido e inmediatamente apagó la cámara, pero ya estaba hecho el escándalo en la sala virtual, en donde varios de sus compañeros se escandalizaron y hasta pidieron su renuncia.

En entrevista para Blu Radio, la jueza rompió el silencio este martes 22 de noviembre y contó que actualmente padece una fuerte enfermedad mental y que por esta misma ha tenido que asistir recurrentemente al psiquiatra. “Me acuesto en la cama porque no me podía levantar. Tenía ansiedad, sí tenía un cigarrillo, pero en Colombia no es delito fumar”, agregó sobre el polémico hecho la jueza.

Además, la funcionaria de la rama judicial reveló que la enfermedad que padece justamente ese día la hizo llamar inmediatamente al médico una vez finalizó la audiencia en cuestión. De igual forma, frente a sus redes sociales y el contenido que publica, la jueza explicó que ella es una jueza de decoro y que sus fotos en Instagram no son vulgares. “¿Si una mujer va a la playa y está en vestido de baño está casi desnuda? ... Sensual, si tú ves estoy mostrando menos de que si estuviera en la playa”, señaló la mujer al respecto.

Cabe mencionar que por esta polémica, la funcionaria de la rama judicial es ahora objeto de investigación disciplinaria en la entidad y esta autoridad judicial determinó que la jueza primera municipal con función de control de garantías ambulante de Cúcuta será suspendida provisionalmente por un periodo de 3 meses.