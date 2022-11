El otro video por el que critican a jueza Vivian Polanía en audiencia virtual

Después del video del escándalo en el cual se vio envuelta la jueza Vivian Polanía tras aparecer en una audiencia fumando y ligera de ropa ha salido a relucir otro video en el que la funcionaria insulta a un abogado durante otro proceso judicial.

El momento se dio cuando el penalista estaba exponiendo los puntos en los que estaba en desacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Fue allí cuando la jueza que hoy es investigada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander, lo interrumpió para regañarlo en medio de la audiencia virtual ocurrida en 2020.

“Doctor, mire, qué pena y con todo respeto, esto es un estrado judicial, no una academia. Lleva 10 minutos hablando y no ha dicho nada, por favor a mí no me dé clases de derecho internacional ni de derecho internacional humanitario que acá todos somos abogados. Al punto”, advirtió la jueza.

Por si fuera poco haberlo interrumpido, la jueza le dice que ya le dio el uso de la palabra, y “que no moleste más”.El abogado le comentó que solo llevaba dos minutos hablando, y que era su derecho hacer uso de la palabra para explicar su punto, sin embargo fue silenciado por la jueza.

Abren investigación contra jueza Vivian Polanía por su comportamiento en audiencia

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) compulsó copias a la Comisión Seccional de Justicia de Norte de Santander para que se investigue a la jueza de Cúcuta, Vivian Polanía, que apareció acostada en la cama, con poca ropa y fumando durante la realización de una audiencia.

Este hecho ocurrió en medio de una audiencia virtual en la que decidía la libertad de un sujeto en Cúcuta, cuando dejó la cámara encendida y fue captada fumando y en ropa interior, lo que ha generado miles de críticas en redes sociales.

De inmediato la jueza apagó la cámara, pero ya había causado estupor entre abogados y funcionarios que decidían si se concedía la libertad a un hombre que había sido capturado.

Ahora hasta algunos colegas le pidieron incluso que renuncie a su cargo.

“Remito los informes publicados por diferentes medios de comunicación, relacionados con la presunta incursión en faltas disciplinarias por parte de la doctora Vivian Polania, juez penal con funciones de control de garantías en Cúcuta”, dice el documento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ).

La juez Polanía ya había sido objeto de un escándalo por las publicaciones que hacía, lígera de ropa, en sus redes sociales.

Polanía, que es especialista en Derecho Constitucional y candidata a mágister en Derecho con Énfasis en Derechos Humanos, se vio en vuelta en una gran polémico pues estuvo cerca de ser denunciada en el Consejo Superior de la Judicatura, porque, según sus opositores, con sus fotografías en sus redes sociales incurre en actividades ajenas a su ejercicio que dañan la confiabilidad de sus funciones.

