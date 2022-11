¿Lo recuerda? Se cumplen tres años de “se están metiendo al conjunto de al lado”

Durante el estallido social de 2019, en el que las movilizaciones y los ‘cacerolazos’ fueron los protagonistas, ocurrió un hecho anecdótico para la historia de Colombia, el 22 de noviembre de ese año.

A través de cadenas de Whatsapp o videos en redes sociales, personas alertaban de supuestos vándalos que pretendían ingresar a conjuntos residenciales en Bogotá. Esto, mientras el entonces alcalde, Enrique Peñalosa, había decretado toque de queda desde las 8:00 de la noche, hasta las 6:00 de la mañana. “Se están metiendo al conjunto de al lado”, era el famoso audio que generó pánico entre los bogotanos.

Fue por ello, que varias personas, hasta en pijama, pasaron hasta altas horas de la madrugada con palos, para esperar a estas supuestas personas y defenderse de cualquier ataque a la propiedad privada.

Te puede interesar: ESMAD tiene que tolerar agresiones verbales: los nuevos lineamientos que deberán obedecer uniformados

Sin embargo, Peñalosa y el exprimer mandatario, Iván Duque, concluyeron que durante esa noche no había evidencia que demostrara la judicialización de alguna persona por vandalismo. No se ha dicho toda la verdad. Las autoridades competentes se contradicen sobre lo sucedido. Y No hay transparencia y rendición de cuentas claras al respecto. “Se trató de una campaña orquestada para crear terror”, señaló el exalcalde de Bogotá.

“Persiguiendo fantasmas”

Este suceso no quedó en solo una noticia. La confusión y el caos, hizo que el concejal, Diego Cancino y Cesar Caballero, gerente de la firma Cifras & Conceptos, realizarán una investigación titulada ‘Persiguiendo Fantasmas’.

Allí, entre los principales hallazgos, se encuentra la confirmación de que los vándalos fueron un invento para atemorizar a la ciudadanía: “No encontramos evidencia que demuestre la judicialización de alguna persona por vandalismo durante esa noche. Tampoco registros del ingreso de vándalos a alguna vivienda o conjunto residencial”.

Asimismo, según información de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG), durante ese día no hubo ningún judicializado por este hecho. Y nadie tenía evidencias de algún ingreso “vandálico” de personas a conjuntos residenciales.

“Tratamos de encontrar nombres propios, tenemos sospechas de que quizás el Estado estuvo generando esta orquestación. Han existido referencias, pero hasta que no tengamos evidencia empírica sería irresponsable acusar a una persona”, señaló Cancino.

Las respuestas oficiales son contradictorias

Según la investigación, ni la Policía, ni la Fiscalía, realizaron monitoreo alguno sobre la falsa información que circulaba en redes sociales.

Además, señalan que la información aportada mediante derechos de petición por la Policía, es contradictoria, inconsistente e incompleta frente a las cifras de hurto en modalidad de saqueo o vandalismo entre el 22 y el 23. “Inicialmente señala que se realizaron seis capturas por este tipo de hurtos contra establecimientos comerciales, en la segunda respuesta la cifra baja a dos y, cuando presenta el reporte total de capturas, no aparece esta categoría”.

Por otra parte, señalaron que “también resulta sospechoso que el mayor número de capturas por hurto realizada entre el 22 y la madrugada del 23 de noviembre fue por hurto contra personas (con 7 capturados), a pesar de que la ciudad sentía miedo por unos supuestos vándalos que ingresarían a conjuntos residenciales.