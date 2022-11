Indignación: ‘gota a gota’ destrozó el puesto a vendedora de arepas por no pagar su deuda

Un nuevo caso de agresión en contra de una vendedora ambulante tiene con indignación al país, pues tras hacerse un video viral, se muestra la poca empatía que tienen algunas personas con el trabajo honrado que muchos y muchas tratan de sacar adelante en Colombia. Esta escena la protagonizaron dos prestadores ‘gota a gota’ que terminaron agrediendo a una mujer trabajadora.

La escena se desarrolló en el municipio de Cartago, en el departamento del Valle del Cauca, en donde dos sujetos con ropa oscura y cascos de moto llegaron a intimidar gravemente a una mujer en plena vía pública.

Los dos sujetos resultaron ser dos prestadores ‘gota a gota’, aquellos que prestan dinero con altos intereses diarios, de hasta 10%, haciendo que las deudas del dinero que prestan se vuelvan impagables y se hagan más grandes con el paso de los días. Los hombres llegaron a cobrar a una mujer, vendedora de arepas, que seguramente se encontraba trabajando para pagar la deuda que tenía con ellos.

Sin embargo, al ver que no tenía el dinero para pagarle, los hombres procedieron a tumbarle el puesto de arepas con el que estaba trabajando y a agredirla verbalmente, amenazándola de tomar acciones peores si no les pagaba el dinero. “¿Tiene la plata ahí? ¿Vengo de nuevo por aquí o qué? La próxima vez no vengo a esto”, dijo amenazándola cuando ya le había destrozado su negocio.

Quien intercede por la mujer es una valiente mujer que grabó el video que se hizo viral. “Mire cómo le tiraron todas las cositas. ¿Por qué le hacen eso?”, dice grabando, además de recibir intimidaciones de los sujetos. “Usted no se meta, que esto ni le interesa”, le responden.

El video viral ha causado indignación y ahora los usuarios en redes sociales reclaman por la presencia de las autoridades en casos como este, además de comentar reflexionando sobre este tipo de situaciones. “Cómo les va a pagar si le cobran el 10% diario”, “a veces no conocemos la necesidad de la otra persona y juzgar es muy fácil, todos sabemos como son los gota a gota pero existen las calamidades y a veces las opciones son limitadas” y “¿Dónde está la policía? Qué tristeza. Cómo podemos ayudar a la señora? Tenemos algún dato?”, fueron algunos de los comentarios de indignación.