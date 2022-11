Vendedora de arepas a la que le tiraron excrementos apareció empalada

Lina María Quintero hace unas semanas fue víctima de una agresión por parte de una mujer que le lanzó excrementos a su negocio callejero de arepas. Este miércoles, 9 de noviembre, se conoció que fue encontrada por las autoridades empalada, luego de haber sido secuestrada y abusada sexualmente por sujetos en Villavicencio.

La estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Los Llanos le reveló a la revista Semana que varios hombres la secuestraron, la llevaron hasta un lugar abandonado, la agredieron y abusaron de ella. Según conoció el mismo medio, las autoridades la encontraron empalada.

“Yo iba a comprar el carbón para sacar la venta de las arepas del día siguiente, unos tipos me abordaron en mi carro, me hicieron conducir hacia un lugar oscuro sobre una carretera larga, ahí me agredieron y me abusaron sexualmente”, relató.

Además, que después la dejaron abandonada en medio de la nada, en donde las autoridades la encontraron de casualidad porque se percataron del vehículo que estaba abandonado en el lugar. Cuando se acercaron se encontraron con la joven en ese terrible estado.

“Los policías me encuentran con un palo con un preservativo en la vagina y en la boca tenía dos cuchillas con la que trabajan los barberos, así me encontraron”, relató la víctima.

Lina se encuentra internada en una clínica en donde recibe valoración médica. La familia interpuso la denuncia ante las autoridades.

“Rechazo esta situación que viví porque puede que no sea la única mujer que lo esté viviendo (...) en estos momentos estoy en la clínica, me van a hacer unos exámenes para evitar que no tenga ningún tipo de enfermedad y no haya pasado a mayores”, agregó la joven afectada.

Joven vendedora de arepas fue abusada sexualmente en Villavicencio

El alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman, se pronunció ante el hecho y ofreció 10 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con los responsables.

“Ofrecemos recompensa de 10 millones de pesos para dar captura al responsable. La familia ha pedido la mayor discreción. Pedimos respeto absoluto”, anunció el alcalde a través de su cuenta de Twitter.