La cifra de recompensa por los responsables del abuso de vendedora de arepas: Por Hilary ofrecieron más

A principio de octubre, se conoció la denuncia de una trabajadora que grabó el momento en que una mujer, desocupa una bolsa llena de popó de sus perros, en su puesto de comida ambulante, ubicado en el barrio Villa María de Villavicencio.

El hecho generó rechazo, pues fue calificado como discriminatorio e inhumano. Lo que desencadenó no solo en apoyo a las trabajadoras, sino en la apertura de una investigación, en el que la agresora deberá responder ante la Inspección de Policía correspondiente.

Un mes después, otra noticia salió a la luz en torno a este hecho. Lina María Quintero, una de las vendedoras de arepas, fue encontrada por las autoridades empalada, luego de haber sido secuestrada y abusada sexualmente por sujetos en Villavicencio.

La estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Los Llanos le reveló a Revista Semana, que varios hombres la secuestraron, la llevaron hasta un lugar abandonado, la agredieron y abusaron de ella.

“Yo iba a comprar el carbón para sacar la venta de las arepas del día siguiente, unos tipos me abordaron en mi carro, me hicieron conducir hacia un lugar oscuro sobre una carretera larga, ahí me agredieron y me abusaron sexualmente”, contó.

Por esta agresión sexual, el alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman, anunció que citó a entidades locales, a un Comité Extraordinario de Seguridad con Enfoque de Género, para “darle celeridad a estos casos”.

Asimismo, Harman, informó de la recompensa de diez millones de pesos, para quienes entreguen información que conduzca a la captura de los responsables.

¿Diez millones de recompensa?

El pasado 2 de noviembre se conoció el caso de abuso sexual del que fue víctima Hillary Castro, de 17 años, en la estación de Transmilenio, de La Castellana.

No fue hasta que Hillary realizó la denuncia en su Instagram y se volvió viral, que las autoridades no pusieron atención en su caso, reconociendo fallas en el proceso, como que dos URI de la Fiscalía no atendieron su caso porque ella es menor de edad y su agresor mayor de edad, y en la línea de emergencias no la escucharon.

Es así, como las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones, por quién suministrara información del paradero de responsable.

Fue con el operativo ‘Santa María Goretti’, que dieron con la captura de Juan Pablo González. Sin embargo, el acusado abusador, habría sido asesinado a causa de golpes, según el dictamen de Medicina Legal. Esto, al interior de la URI de Puente Aranda, que actualmente está un 100 % hacinada.

Se espera que el alcalde de Villavicencio, anuncie si el monto de la recompensa aumentará o, por el contrario se mantendrá en 10 millones.