Ladrón intentó robar cables, recibió más de 13 mil voltios y tuvo un final inesperado

A la altura de la calle 76 con la carrera 27C7 en el barrio El Silencio, en Barranquilla un ladrón intentó robar cables subterráneos de 13.200 voltios recibiendo una fuerte descarga eléctrica y tuvo un final inesperado, pese a todos los pronósticos vivió para contarlo. Sin embargo quedó gravemente herido con quemaduras en la mitad de su cuerpo.

El caso se presentó en horas de la madrugada de este viernes y dejó momentáneamente sin energía a clientes del circuito Silencio 5 en los barrios El Pueblo, Los Ángeles, 1, 2 y 3, entre otros sectores.

Al parecer, el ladrón se aprovechó de que todos estaban dormidos para cortar los cables, pero no contó con que recibiría una fuerte descarga eléctrica. En el centro asistencial donde fue atendido, los médicos no se explican cómo este hombre pudo resistir la fuerte corriente y no tener un fin predecible sino que pudo sobrevivir. No obstante, sufrió graves quemaduras y su cabello también resultó afectado, cómo se pudo registrar en las fotos suministradas por Air-e.

También puede leer: ¿Cómo pagarlo? A hombre le están cobrando $61 millones por factura de la luz en Soledad, Atlántico

Ladrón intentó robar cables, recibió más de 13 mil voltios y vivió para contarlo

La empresa a través de otros circuitos pudo alimentar estos sectores. Sin embargo, cuando se ejecuten las labores de reparación de la avería por el intento de robo es posible que se hagan interrupciones por protocolos de seguridad.

De acuerdo a un vocero oficial de la empresa Air-e precisamente este circuito ha sido recientemente remodelado y modernizado para prestar un mejor servicio a la comunidad.

“Rechazamos estos actos vandálicos que afectaron el servicio a miles de familias y comerciantes. Afortunadamente actuamos rápidamente y gracias a las inversiones en circuitos de respaldo repusimos el suministro de energía rápidamente”, dijo.

También puede leer: ¡Para su bolsillo! Air-e anuncia que rebaja tarifa de energía en tres departamentos

A la altura de la calle 76 con la carrera 27C7 en el barrio El Silencio un sujeto intentó robar cables subterráneos de 13.200 voltios recibiendo una fuerte descarga eléctrica y recibió quemaduras en su cuerpo. Sin luz varios sectores ⁦@Aire_Energia⁩ pic.twitter.com/Y7vR9fMyUu — Miriam Peña (@MiryamPenadeCor) November 18, 2022

Capturan a banda dedicada al hurto de cables de energía

En meses pasados, el comandante de Policía Atlántico, coronel Carlos Currea, y el gerente regional de Air-e, Ramiro Castilla Andrade, dieron a conocer que luego de una investigación de más de seis meses, se pudo desarticular al grupo de delincuencia común organizado, denominado ‘Los Nocturnos’, que estaba dedicado al hurto de redes de distribución eléctrica en varios municipios de este departamento.

Según el coronel Carlos Currea, la operación fue realizada por la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, del Departamento de Policía Atlántico, en coordinación con la Fiscalía 13 Local de Sabanalarga, se pudo lograr la desarticulación del grupo, a cuyos integrantes de se les acusa de los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado.

Anotó que las capturas se realizaron mediante cinco diligencias de allanamiento en los barrios 31 de Enero y Santa Rosa del municipio de Sabanalarga.

“Este es un trabajo articulado entre la comunidad, la empresa Air-e y la Policía Nacional, con su Seccional de Investigación Criminal, y después de varios meses de trabajo de filigrana, nos llevaron al esclarecimiento de los hechos y mediante procedimiento de allanamiento en diferentes municipios del Atlántico, se logró la captura de cuatro ciudadanos que están vinculados al hurto de redes eléctricas”, agregó el coronel Currea.

Indicó que “cada vez que hacían esta afectación generaban desabastecimiento de energía en nuestros municipios, lo que conllevaba a que los habitantes afectados generan bloqueos en las vías, por la desazón que creaban en nuestra comunidad”.

Te puede interesar: Por aumento de costo de energía, MinMinas anunció medidas para dar solución a corto plazo

“La mayor afectación que tenemos nosotros como empresa es la ausencia de servicio para nuestros usuarios. Llevamos cerca de 54.000 metros de redes hurtadas, van cerca de 143 personas capturadas por el robo de energía y el robo de redes, pero la principal afectación es cuando dejamos de llevar la energía a los usuarios. Entendiendo que con eso se afecta los sistemas de saneamiento básico, los hospitales, las personas que están en sus casas y que necesitan del servicio de energía para que un aparato les permita seguir viviendo. Ese es el llamado a la conciencia que tenemos que hacer a todos nuestros usuarios para que sigan denunciando”, sostuvo el gerente regional de Air-e.

Anotar que en lo que va corrido del año 2022 han sido capturadas 10 personas por el delito de hurto de cable y han sido recuperados 490 metros de cable.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.