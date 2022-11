La actitud de este guardia de seguridad que atiende presuntamente a un fantasma o al hombre invisible causó muchas preguntas tras un video difundido del Hospital Finochietto de Argentina. Hasta las puertas automáticas se abrieron y el empleado se pone de pie e incluso habla con una presencia, pero en el video nada quedó registrado en el extraño encuentro.

El relato se vuelve aún más siniestro luego, que la usuaria que compartió el video afirmó que el guardia dio su testimonio y en el aseguraba que “se trataba de una señora anciana que quería ir a la habitación 915 donde horas antes había fallecido otra señora”.

Incluso el guardia le ofrece hasta una silla de ruedas a la presunta visitante. “cuando llama al 9no piso para avisar que había subido una señora las enfermeras le contestan que allí no había ingresado nadie. Entonces el hombre les dice el nombre de la persona que subió. Y es allí donde llega la sorpresa…. Esa mujer había muerto 48 horas antes en la habitación 915″, agregó.

Sin embargo, uno de los doctores del hospital, Guillermo Capuya, contó a diversos medios que todo se trató de una broma. El mismo es encargado de Relaciones Institucionales del centro asistencial y explicó que ya se está investigando al empleado.

En video: Guardia de seguridad atiende a presunto fantasma en un hospital

Además, el médico negó que se haya registrado a una persona muerta esa noche. “Eso no está, no hay nada, no hay registro del ingreso que dice esta persona. Es mentira”, afirmó. Incluso se mostró enojado, ya que contó que toda la mañana sonó su celular para consultarle sobre este hecho. “Lo único que puedo decir es que esto molestó, porque perdimos toda la mañana con esto”, recalcó airado.

Después de ver el video diversos medios de comunicación en Estados Unidos, Panamá y México, han llamado al hospital para pedir explicaciones del video. “Lo puedo asegurar, esta es una situación armada. No sé si para hacer una broma o qué, pero se viralizó. Lo que yo no creo es en fantasmas”, enfatizó el médico Capuya.

Lo cierto, es que medios argentinos han reportado que en este hospital se han reportado otros hechos de tipo paranormal. El médico de este hospital añadió: “Los compañeros tampoco vieron nada”. Sobre el guardia, se dio a conocer que le habrían practicado un examen psicotécnico tras lo ocurrido.

Es un montaje o una broma ¿Usted qué opina?